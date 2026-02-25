[2.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第1節](クラド)

※18:30開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 2 岡本拓也

DF 6 三竿雄斗

DF 31 ペレイラ

MF 8 榊原彗悟

MF 14 宇津元伸弥

MF 15 屋敷優成

MF 19 小酒井新大

MF 21 有働夢叶

MF 88 パトリッキ・ヴェロン

FW 17 キム・ヒョンウ

控え

GK 1 田中悠也

DF 27 松尾勇佑

DF 30 戸根一誓

DF 33 宮川歩己

MF 25 山崎太新

MF 28 清武弘嗣

MF 37 木本真翔

MF 72 山口卓己

FW 13 伊佐耕平

監督

四方田修平

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 31 笠原淳

DF 4 井出敬大

DF 26 角田駿

DF 55 小野寺健也

MF 7 久保田和音

MF 8 中村健人

MF 13 小泉隆斗

MF 16 鈴木翔太

MF 35 南拓都

MF 47 渡邉綾平

FW 99 奥田陽琉

控え

GK 21 櫛引政敏

DF 5 西山大雅

MF 14 白石智之

MF 32 海口彦太

FW 9 森本ヒマン

FW 11 三宅海斗

FW 77 北條真汰

監督

和田治雄