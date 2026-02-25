大分vs滋賀 スタメン発表
[2.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第1節](クラド)
※18:30開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 15 屋敷優成
MF 19 小酒井新大
MF 21 有働夢叶
MF 88 パトリッキ・ヴェロン
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 27 松尾勇佑
DF 30 戸根一誓
DF 33 宮川歩己
MF 25 山崎太新
MF 28 清武弘嗣
MF 37 木本真翔
MF 72 山口卓己
FW 13 伊佐耕平
監督
四方田修平
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 31 笠原淳
DF 4 井出敬大
DF 26 角田駿
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 13 小泉隆斗
MF 16 鈴木翔太
MF 35 南拓都
MF 47 渡邉綾平
FW 99 奥田陽琉
控え
GK 21 櫛引政敏
DF 5 西山大雅
MF 14 白石智之
MF 32 海口彦太
FW 9 森本ヒマン
FW 11 三宅海斗
FW 77 北條真汰
監督
和田治雄
