「ひなまつり フラペチーノ®」は、いつまで？

スターバックスでは「ひなまつり フラペチーノ®」を、2026年2月27日（金）より全国のスターバックスで販売スタート。

実は、ひなまつりを祝うフラペチーノはスターバックス初！ ひなまつりを全世代で楽しんでほしいという思いから、小さい子どもや年配の方にも手に取りやすいショートサイズで提供されます。

商品名「ひなまつり フラペチーノ® ショートサイズ」販売期間2026年2月27日（金）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格638 円（持ち帰り）、650 円（店内利用）サイズ ショートサイズサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあります。販売終了期間が公表されていないので、気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。



「ひなまつり フラペチーノ®」は、どんな味？

まろやかな白桃に桜の風味が重なる「ひなまつり フラペチーノ®」。SAKURAプロモーション第1弾で登場した「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®」の上品な白桃の味わいはそのままに、ひなまつりをイメージした彩りを重ねています。

トップにはオリジナルで開発した“ふわサク”食感のおいり風3色あられをトッピング。おいりとは、香川の伝統的な祝い菓子で、あられの一種。桃・橙・緑のやさしい色合いと、ほんのり甘く軽やかな食感が、ひなまつりらしい華やかさを演出します。

カップの底にはぷるんとした食感のミルクプリンと白桃ジュレを重ね、とろっとした白桃の味わいのボディには、やさしい甘さの桜ソースを合わせました。飲み進めるごとに、白桃のまろやかさに立体的な桜の風味が重なり、春らしい味わいに。

この機会に家族みんなでひなまつりを華やかにお祝いするお供として味わってみて。

Text：中川葉月

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

