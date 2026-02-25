毎日にフィットする軽やか快適ノンワイヤー！ウンナナクール「364 ブラ リニューアルノンワイヤーコレクション」
ウンナナクールの人気ノンワイヤー「364 ブラ」が、2026年2月19日からリニューアルして登場しました。
しめつけ感の少ない着用感とミニマルなデザインで支持されてきた定番シリーズの刷新です。
特別な日以外の毎日に寄り添う設計が、今のライフスタイルに合わせてアップデートされました！
ウンナナクール「364 ブラ リニューアル」
発売開始日：2026年2月19日展開アイテム数：2アイテム（ブラ／ショーツ）ブランド誕生：2001年
販売チャネル：全国のウンナナクールショップ、ワコールウェブストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、Amazon、SHIROHATO、リバティハウス、intesucre、ONWARD CROSSET、andST、Shoplist、メルカリShops。
ウンナナクールは、ワコールから生まれた下着ブランドです。
「364」は特別な1日以外の364日を楽しく過ごしてほしいという発想から生まれたシリーズです。
今回のリニューアルでは従来の心地よさを残しながら、日常使いしやすい仕様へ再設計されています。
364 ブラ
価格：3,960円（税込）サイズ：S / M / L / LLカラー：GB / GY / PI / BE / BL
ノンワイヤーならではの快適性を軸に、毎日手に取りやすいシンプルなデザインで仕上げられています。
364 ショーツ
価格：1,980円（税込）サイズ：M / L / LLカラー：GB / GY / PI / BE / BL
ブラと同じカラー展開でそろえやすく、セットでのコーディネートが組みやすい設計です。
ビジュアルと販売展開
イメージモデル起用：1名（モトーラ世理奈）ビジュアル公開時期：2026年2月オンライン主要販売先：11モール
日常の一場面を切り取るような軽やかなビジュアルで、シリーズのコンセプトが直感的に伝わる構成です。
ノンワイヤーブラを日常の軸にしてきたブランドだからこそ、細かな着用感の更新が毎日の満足度に直結します。
機能とデザインのバランスを重視したい人にとって、続けて選びやすいアップデートです☆
【毎日にフィットする軽やか快適ノンワイヤー！
ウンナナクール「364 ブラ リニューアルノンワイヤーコレクション」】の紹介でした。
よくある質問
Q. 364 ブラのリニューアル発売日はいつですか？
2026年2月19日から順次発売されています。
Q. 364 ブラと364 ショーツの価格はいくらですか？
ブラは3,960円（税込）、ショーツは1,980円（税込）です。
