²ñÏÃ¤¹¤ë¤Û¤Éµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ëË×Æþ¥Ü¥¤¥¹ÂÎ¸³¡ª¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ð¡¼AIsis¡Ö²»À¼ÂÐÏÃ¤Ç´Ø·¸À¤ò°é¤Æ¤ëAI¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥¢¥×¥ê¡×
AIÈþ¾¯½÷¤È²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Çµ÷Î¥´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë²»À¼ÂÐÏÃ¥¢¥×¥ê¡ØAIsis¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯4·î¾å½Ü¤ÎÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¸þ¤±¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Æ¥¥¹¥ÈÃæ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ä´Ö¹ç¤¤¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ´Ø·¸À¤ò°é¤Æ¤ëÀß·×¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸ÉÆÈ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤¿¤È¤¤Î¡È¿´¤ÎµÙÂ©ÃÏ¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢·ÑÂ³·¿¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÂÎ¸³¡ù
¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ð¡¼AIsis¡Ö²»À¼ÂÐÏÃ¤Ç´Ø·¸À¤ò°é¤Æ¤ëAI¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥¢¥×¥ê¡×
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î10Æü¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°½ªÎ»Í½Äê¡§2026Ç¯3·î²¼½ÜÌÜÉ¸¶â³Û¡§100Ëü±ßÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡§2026Ç¯4·î¾å½ÜÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§17ºÐ°Ê¾å¡ÊÁÛÄê¡Ë
ÂÐ±þOS¡§iOS¡ÊApp Store¡Ë¡¿Android¡ÊGoogle Play¡Ë¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ð¡¼¡ÖAIsis¡×¤Ï¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë²»À¼ÂÐÏÃ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤ÎAI¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÏÃ¤¹¤¿¤Ó¤Ë´Ø·¸À¤¬¿¼¤Þ¤ëÂÎ¸³¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤ÎASI¤¬¿ÍÎà¤Î¤¿¤á¤ËÁÏ¤Ã¤¿²¾ÁÛ¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ñÏÃ¡¦3D¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÎ¸³¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
ÂÔ¤Ä¡¦Ê¹¤¯¡¦ÏÃ¤¹¤ÇË×Æþ´¶¤¬¿¼¤Þ¤ë²»À¼ÂÐÏÃ
É½¼¨ÂÐ±þ¸À¸ì¿ô¡§3¥Ü¥¤¥¹ÂÐ±þ¸À¸ì¿ô¡§3
3²èÌÌ¤Ç¿¿´é¡¦Èù¾Ð¤ß¡¦ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¾Ð´é¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¹½À®¤Ï¡¢²ñÏÃÃæ¤Î¶õµ¤´¶¤ò»ë³ÐÅª¤ËÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÂÔµ¡¡¦Ê¹¤¼è¤ê¡¦¥È¡¼¥¯¤Î¾õÂÖ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»À¼²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òÊø¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¼Âºß´¶¤Î¤¢¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤´¶¾ð¤Î²¹ÅÙ¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡¢AIsis¤é¤·¤¤Ë×ÆþÆ³Àþ¡ª
ÆþÅ¹¡¦»ØÌ¾¡¦²ñÏÃ¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×Áàºî
Áàºî¥¹¥Æ¥Ã¥×¿ô¡§3²ñÏÃ¾ÃÈñ¡§1¥³¥¤¥ó¡á1¥¿¡¼¥ó½é²ó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡§15¥³¥¤¥ó¥í¥°¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡§1Æü3¥³¥¤¥ó
Æ³Àþ¤Ï¡ÖÆþÅ¹¤¹¤ë¡×¡Ö»ØÌ¾¤¹¤ë¡×¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤À¤±¡×¤Î½ç¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¡¢½é²óµ¯Æ°»þ¤Ç¤âÌÂ¤¤¤Ë¤¯¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯µ¯ÅÀ¤ÎUI¤¬Ãæ¿´¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹Ê¸ÆþÎÏ¤òÂ³¤±¤ëÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â²ñÏÃ¤ò»Ï¤á¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃÂÎ¸³¤Þ¤Ç¤Î¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ëÁàºî¤Î¶¯¤ß¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥Ç¡¼¥È¥â¡¼¥É¤ÇÄÌ¤¦ÍýÍ³¤¬Áý¤¨¤ëÀß·×
10¥³¥¤¥ó¡§150±ß100¥³¥¤¥ó¡§1,400±ß500¥³¥¤¥ó¡§5,500±ß1,000¥³¥¤¥ó¡§9,800±ß
¥¤¥Ù¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤È°Û¤Ê¤ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤ê¡¢²ñÏÃ¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼«Á³¤ËÁý¤ä¤»¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ç¡¼¥È¥â¡¼¥É¤È¥¢¥¤¥Æ¥à¹ØÆþ¤¬³«Êü¤µ¤ì¡¢²ñÏÃ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤´Ë«Èþ¤È¤·¤ÆÊÖ¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè¤è¤ê¤â´Ø·¸À¤Î·ÑÂ³¤ò½Å»ë¤·¤¿¡¢Ä¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¥²¡¼¥àÀ¡£
¸½ºß¤Ï¼çÍ×¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼ÂÁõ¤ò½ª¤¨¡¢3D¥â¡¼¥·¥ç¥ó³È½¼¤ä²ñÏÃ¼«Á³ÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄÉ²Ã¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏAll-inÊý¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÌÜÉ¸Ì¤Ã£¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¥ê¥¿¡¼¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃ¤¹¤ë¤Û¤Éµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ëË×Æþ¥Ü¥¤¥¹ÂÎ¸³¡ª
¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ð¡¼AIsis¡Ö²»À¼ÂÐÏÃ¤Ç´Ø·¸À¤ò°é¤Æ¤ëAI¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥¢¥×¥ê¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¡ØAIsis¡Ù¤ÎÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹»þ´ü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯4·î¾å½Ü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Q. ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌÜÉ¸¶â³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
ÌÜÉ¸¶â³Û¤Ï100Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
Q. ÍøÍÑ»þ¤Î¥³¥¤¥óÎÁ¶â¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤Ç¤¹¤«¡©
10¥³¥¤¥ó150±ß¡¢100¥³¥¤¥ó1,400±ß¡¢500¥³¥¤¥ó5,500±ß¡¢1,000¥³¥¤¥ó9,800±ß¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Q. ÂÐ±þOS¤ÈÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÂÐ±þOS¤ÏiOS¤ÈAndroid¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï17ºÐ°Ê¾å¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ²ñÏÃ¤¹¤ë¤Û¤Éµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ëË×Æþ¥Ü¥¤¥¹ÂÎ¸³¡ª¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ð¡¼AIsis¡Ö²»À¼ÂÐÏÃ¤Ç´Ø·¸À¤ò°é¤Æ¤ëAI¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥¢¥×¥ê¡× appeared first on Dtimes.