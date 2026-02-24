【ファミマ】レンジ調理で簡単、袋のまま食卓に出せる「1/3日分の野菜が摂れる チン!する温野菜」発売
ファミリーマートは2月24日、「1/3日分の野菜が摂れる チン!する温野菜」(235円)を全国のファミリーマートで発売する。
近年、天候不順による主要野菜の価格高騰が常態化し、家庭の食卓に深刻な影響を与えている。また、単身世帯の増加により、手軽に栄養バランスを整えられる商品へのニーズも高まっている中で、素材の甘みを引き出しヘルシーに仕上げる「せいろ蒸し(蒸し料理)」が2025年の「トレンド料理ワード大賞」に選ばれるなど、注目を集めている。
こうした背景を踏まえ、忙しい日々の食生活に、時短・簡便性のある冷凍野菜からレンジ調理のみで完結する商品が発売される。
同商品は、1袋で1/3日分の野菜が摂取できる。急速冷凍したブロッコリー、かぼちゃ、にんじんの緑黄色野菜を中心に、れんこん、じゃがいもの5種類を組み合わせ、素材本来の美味しさを味わえる仕立てとした。袋ごと電子レンジで加熱でき、お皿いらずでそのまま食卓に出して食べることができる。
