賃貸住宅の退去時の「原状回復」をめぐるトラブルは、実は良かれと思った行動から引き起こされることが少なくありません。掃除の基本である「磨く」という行為が、時として多額の修繕費を請求される原因になることもあります。

敷金で新居の家具を買うはずが…32歳・会社員の誤算

東京都世田谷区。IT企業で働く佐々木太郎さん（32歳・仮名）は、結婚と第1子誕生を機に、5年住んだ賃貸マンションから念願の新築分譲マンションへ引っ越すことになりました。

「現在の月収が35万円ほど。手取りから家賃と生活費、貯金を引くと、自由に使えるお金は限られています。だからこそ、少しでも敷金を返してもらって、新しいベビーベッドの足しにしたい。そう思って、最後の一週間は仕事終わりに必死に掃除したんです」

佐々木さんが特にこだわったのが、水回りの「輝き」でした。ドラッグストアで購入した、洗剤不要を謳う高機能スポンジを手に、キッチンシンクの曇りや洗面台のわずかな水垢を徹底的にこすり落としたといいます。

「自分で言うのもなんですが、最初は感動しました。一撫でするだけで、新品のようなマットな白さが戻った気がしたんです。でも、翌朝乾いた状態で見ると、不自然な『ムラ』ができていて……。慌ててさらに強くこすったら、今度は表面が毛羽立ったような質感になってしまいました」

退去時の立ち会いの日。管理会社の担当者は、佐々木さんの「努力の跡」を一目見るなり、手元のタブレットに厳しい数字を打ち込みました。

「佐々木さん、これ……防汚加工のコーティングが完全に削れて、地肌が露出しています。この状態だと次の入居者に出せないので、天板と洗面ボウルの全面交換になりますね。原状回復費用、敷金だけじゃ足りませんよ」

提示された追加請求額は、しめて28万円。返ってくるはずだった敷金15万円も相殺され、実質的な負担額は43万円にのぼりました。月収を大きく上回る痛恨の出費です。

「『綺麗にしたかっただけなんです』と説明しましたが、担当者には『気持ちは分かりますが、研磨による損傷は明らかに過失です』と一蹴されました。妻にも『プロに任せれば数万円だったのに……』と泣かれ、新居でのスタートは最悪の空気になりました」

佐々木さんは、傷だらけになったシンクの写真を眺め、自らの「無知な親切心」を激しく悔いていました。

「研磨」という名の破壊行為

佐々木さんのような現役世代が陥る罠は、清掃用具の「物理的特性」と「契約上の義務」の乖離にあります。

国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』によれば、居住者の義務には「善管注意義務（管理者として注意を払って使用する義務）」が含まれます。ここで重要なのは、「不適切な清掃方法」による損傷は、経年劣化として認められないという点です。

つまり、良かれと思って使った研磨作用のあるスポンジや、素材に合わない強力な薬剤による変色・剥離は、100％居住者の自己負担となる可能性が極めて高いのです。

実際、国民生活センター等の資料によると、引越しシーズンの3月・4月には「清掃による設備の毀損」をめぐるトラブル相談が急増します。特に近年の人工大理石やポリエステル系樹脂のシンク、防曇加工された鏡などは、表面にわずか数ミクロンの保護層があるだけで、一度これが失われると二度と元の質感は戻りません。

退去時のトラブル原因としてよく挙げられるのは、「過度なDIY」や「間違った清掃」です。素人が良かれと思って磨いて傷つけた設備は、プロのハウスクリーニングでも修復不可能であり、結果として「全交換」という最もコストのかかる選択肢を選ばざるを得なくなります。

「手遅れ」になる前に知っておくべきは、今の住宅において「掃除」とは汚れを削り取ることではなく、素材の保護膜をいかに維持するかという点です。数千円の清掃代を惜しんで、月収に匹敵するほどの修繕費を支払う。そんな「負の連鎖」を生まないためには、自分の知識を過信せず、素材の取扱説明書に従うという「守りのメンテナンス」への転換が不可欠です。