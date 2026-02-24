Å·¹ÄÃÂÀ¸Æü¡¡°ìÈÌ»²²ì2Ëü¿ÍÄ¶¤¬¤ª½Ë¤¤¡¡ÊÅ²¼¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¸ÞÎØ¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¡¦¿ÌºÒ¡×¤Ë¿¨¤ì¡Ä
Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬23Æü¡¢66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¹Äµï¤Ç¤Ï°ìÈÌ»²²ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÊ¹¤¯ÏÃ¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¿·Á¯¤Ç¡ÈÌ¤ÃÎ¤ÎÎ¹¡É¤Î¤è¤¦¡×¤À¤È¡¢À®Ä¹¤ò´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µ¨Àá³°¤ì¤ÎÍÛµ¤¤ÎÃæ¡¢°ìÈÌ»²²ì¤ËÌó2Ëü¿Í
23Æü¸áÁ°¡¢¹ÄµïÁ°¤Ë¤Ç¤¤¿Ä¹¤¤Îó¡£Ãæ¤Ë¤ÏÈ¾Âµ¤Î¿Í¤ä¡¢¥¿¥ª¥ë¤òÆü¤è¤±¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤Î¥³¡¼¥È¤¸¤ã½ë¤¤¡©
°ìÈÌ»²²ì¤ËÍè¤¿¿Í
¡Ö¡Ê¥³¡¼¥È¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥«¥á¥éµ¯Æ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥«¥á¥é»ý¤Á¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ½ë¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×
°ìÈÌ»²²ì¤ËÍè¤¿¿Í
¡Ö¿ôÇ¯Á°¤ËÀµ·î¤Î°ìÈÌ»²²ì¤ÇÍè¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï´¨¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤È¤Æ¤âÃÈ¤«¤¯¤Æ¡×
¡þ
¡Èµ¨Àá³°¤ì¤ÎÍÛµ¤¡É¤ÎÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦°ìÈÌ»²²ì¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³§¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹Ä¹¡¡¦²í»Ò¤µ¤Þ¤äÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤É¡¢¹ÄÂ²¤ÎÊý¡¹¤â½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°Ãæ¡¢¤ª½Ë¤¤¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÌó2Ëü1000¿Í¡£¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö±ã²ñ¤Îµ·¡×¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤â½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½Õ¤ËÅìËÌ3¸©¡¢½©¤Ë·§ËÜ¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍ½Äê
ÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿ÊÅ²¼¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï3¿Í¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥µ»¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤â¤Ê¤¯¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡£
¡Ö°¦»Ò¤«¤éÊ¹¤¯ÏÃ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼Ò²ñ¤Ç»Å»ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¸À¤ï¤ÐÌ¤ÃÎ¤ÎÎ¹¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é»ëÌî¤ò¹¤²¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢½Õ¤Ë´ä¼ê¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡Åç¤Î3¸©¤òË¬Ìä¤·¡¢½©¤Ë¤Ï·§ËÜ¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Î¼«Á³ºÒ³²¤¬·ã¿Ó²½¡¦ÉÑÈ¯²½¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÒ³²¤¬¤ª¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ï¤Ë´ê¤¤¡¢¹ñÌ±¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¡¢¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê2·î23ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë