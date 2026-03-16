3月8日、東京ドームで、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対オーストラリア戦を観戦された天皇ご一家。お三方は鮮やかなブルーのリンクコーデをされており、愛子さまはばっさりと御髪（おぐし）を切り、ボブヘアでお出ましになった。「ご一家が観戦される隣で説明役を務めた日本代表前監督の栗山英樹さんは、愛子さまが『ホームランが見たいです』とおっしゃっていたことを明かしました。この試合では吉田正尚選手