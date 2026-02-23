Photo: みのくるみ

冬になると欠かせない加湿器。でも、お手入れや給水が億劫で、使うのがだんだん面倒になってしまっていました。

そんな中で昨年導入してみたのが、話題のスチーム式加湿器。

使い始めて早1年経ちますが、本当にお手入れが快適で、加湿器を使うハードルがすごく低くなったんです。

選んだのは、ドウシシャの「スチーム式加湿器」

ドウシシャ「mistone600S カンタン給水スチーム式加湿器」

導入したのは、ドウシシャのスチーム式加湿器「mistone600S」。はじめは他のメーカーのものを検討していましたが、見た目の好みと価格の安さでこちらを選びました。

スチーム式加湿器とはポットでお湯を沸かすのと同じように、水を沸騰させて水蒸気で加湿するタイプ。

一般的な超音波式と比べてとにかく構造がシンプルで、お手入れが簡単なんです。

パワーも強いので、加湿の効果をしっかり求める方にもおすすめ。「mistone600S」は10〜17畳の広さに対応しています。

パワーは弱・中・強の3段階から選べて、1H・2H・4Hのタイマーやチャイルドロックもあります。

構造がシンプルでお手入れがラクになった！

実際に1年間使ってみてよかったのは、とにかくお手入れがラクになったこと。

これまでは超音波式を使っていて、水が溜まる受け皿にカビが生えやすかったり、カートリッジを取り替える必要があったりして、気づけば加湿器を使うのが面倒になってしまっていました。

一方、スチーム式はつくりがとてもシンプル。中はポットのような筒状になっていて、凹凸や複雑なパーツもないので、とにかくお手入れがしやすいんです。

使っていると底にカルキの白い汚れが付きますが、軽くスポンジで擦るだけで落とすことができます。

もっと汚れが気になったときには、市販のクエン酸を入れて洗浄モードをオンにするだけで自動洗浄してくれるのもとっても便利！

1時間ほどで洗浄が終わり、軽くスポンジで擦って水洗いするだけでOKです。

メンテナンスがとっても手軽なので、「加湿器イコール掃除が大変」というイメージがガラッと変わりました。

その場で上から給水できる

また、給水が簡単なのも「mistone600S」のメリット。

ハンドルを回すだけでフタが取れるので、上から直接給水をすることができます。

バケツやピッチャーなどで水を汲んでくれば、加湿器を動かさずその場で水を追加できるのがとってもラク〜！

さらにポットのようにコードが外せるので、余った水を捨てたいときや中身を洗いたいときも本体だけ持って行けて楽ちん。

中にはフタが外せないタイプもありますが、「mistone600S」は完全に取り外せるので、水を捨てるときもフタが邪魔にならないのが地味に便利。

超音波式のように持ち運ぶときに水がこぼれる心配もなく、使っていてとにかくストレスがありません。

コンパクトですが水は3Lとたっぷり入り、弱モードでは13.5時間、中モードでは7.5時間程度の連続運転ができます。

大容量の加湿器と比べるとやや運転時間は短いですが、一日中家にいても給水は1〜2回程度かつ簡単に給水できるので、特に気になったことはありません。

加湿効果をしっかり感じられる

いつもは弱か、乾燥が気になる時は中で運転していますが、回してしばらく経つとちゃんと湿度50％以上を維持してくれています。

強にするとかなり湿度が上がってしまうほどパワフルなので、わが家では中や弱で充分。

超音波式と比較するとしっかり加湿効果を感じられます。

スチーム式は蒸気が暖かいので、部屋が寒くなりにくいのもありがたいポイント。

はじめに蒸気を温めるので少し音がしますが、そのあとはほとんど気にならないので、寝ている間も気にせず使えています。

部屋になじむデザインが決め手に

以前からスチーム式加湿器を検討していたものの、唯一気になっていたのが見た目。ポットのようなデザインが多く、リビングになじむか不安で決め手に欠けていました。

一方、ドウシシャのこちらはスチーム式の中でもスタイリッシュなデザインで、リビングや寝室に置いてもインテリアになじんでくれるのがうれしい……！

サイズがコンパクトなので狭い部屋にも置きやすく、取っ手付きで動かしやすいので、掃除のときなども助かっています。

冬に欠かせないアイテムのひとつになった、ドウシシャのスチーム式加湿器。来年も再来年も長く愛用していきたいです。

