【パペットスンスン】デザインのトラベルシリーズは一緒に持って行きたくなるアイテム！
粧美堂より、人気キャラクター『パペットスンスン』デザインの「トラベルシリーズ」が発売された。
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
そんな『パペットスンスン』がデザインされたトラベルシリーズが登場。
スーツケースやカバンの目印になる「ラゲッジタグ」をはじめ、移動時間を心地よく過ごせる「アイマスク」や「折り畳みスリッパ※」、持ち運びに最適な「トラベルボトルセット」、洗顔時に便利な「ヘアターバン」、収納豊富な「ハンガーポーチ」や「トラベルポーチ」など、旅行で役立つアイテムが勢ぞろい。旅行シーズンについつい集めたくなるシリーズとなっている。
全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアの他、粧美堂公式オンラインストアでも購入可能だ。
＞＞＞パペットスンスントラベルシリーズをチェック！（写真18点）
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
