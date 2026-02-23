【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】誕生日に入園式！節目ごとに着物を新調し披露＜第3話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第3話 大事な日には着物で
【編集部コメント】
おぉ……お義母さんは何かの記念日や節目ごとに着物を楽しんでいるのですね。お祝い事にかこつけて、着物を新調しては嬉しそうに披露しているようです。とりあえず孫のアユムくんのことは可愛がってくれているし、スミレさんの望むとおりの平穏な関係が続いているようで一安心（？）。こんな天真爛漫なお義母さんなら、義実家のしきたりなど細かくいろいろ言われることもなさそうですしね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
