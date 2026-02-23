2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（読み:ワールドスカウト ザファイナルピース／ABEMA）において、番組を通して候補生たちを審査する審査員が解禁された。

【映像】『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』予告

このたび、番組を通して“たった1人のスター”を発掘すべく審査員として名を連ねるのは、HYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブ・クリエイターであり、BTSの振り付けを手がけてきたソン・ソンドゥク（Sungdeuk Son）をはじめ、振付師として国内外で活躍するNOSUKE、本プロジェクト全体を統括するHYBE × Geffen Recordsのクリエイティブ制作責任者ジェイ・イン（Jay Ihn）、BTS、TXT、ENHYPEN、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEなどの楽曲制作にも携わってきたHYBEを代表する音楽プロデューサーのスロウ・ラビット（Slow Rabbit）、そしてHYBE × Geffen Recordsの社長を務めるミトラ・ダラブ（Mitra Darab）ら、グローバルで活躍するプロフェッショナルたちが続々と集結。

審査員たちは、番組を通して候補生一人ひとりと真摯に向き合い、その成長を見届けていく。グローバルで活躍するプロフェッショナルたちが、どのような審査方法と先見の目でスターの原石を見つけ出すのか、その行方に注目したい。



＜審査員／トレーナー＞

ソンドゥク・ソン（Sungdeuk Son）

HYBE × Geffen Records合同事業体 エグゼクティブ・クリエイター

ジェイ・イン（Jay Ihn）

HYBE × Geffen Records合同事業体 クリエイティブ制作責任者

NOSUKE

振付師／ダンサー

井上さくら

振付師／ダンサー

スロー・ラビット（Slow Rabbit）

音楽プロデューサー／作曲家

ミトラ・ダラブ（Mitra Darab）

HYBE × Geffen Records合同事業体 プレジデント

ローレン・ハウレギ（Lauren Jauregui）

シンガーソングライター／フィフス・ハーモニーのメンバー

バート・シュウデル（Bart Schoudel）

プロデューサー／ボーカルプロデューサー／エンジニア

プレスリー・タッカー（Preslee Tucker）

振付師／ダンサー

soomi Jeong

ボーカルコーチ

AIKA

振付師／ダンサー

ニッキー・パラモ（Nikky Paramo）

振付師／アーティスト育成

マーサ（石原麻愛／Maasa Ishihara）

振付師／ダンサー／ムーブメントコーチ

ローレン・リアル（Lauren Real）

ボーカルコーチ

スティーブ・リアル（Steve Real）

ボーカルコーチ

ゲイブ a.k.a. DSTRK（District）

ボーカルコーチ

今回の発表にtimelesz（タイムレス）のオーディション番組「timelesz project」にて話題となったNOSUKEも名を連ねている。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYE を手がけた HYBE × Geffen Records によるグローバル・タレント発掘プロジェクト。HYBE x Geffen Records のトップスカウト・育成チームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加していたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名とともにデビューする、新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒー、LE SSERAFIMのSAKURAとKAZUHA、ILLITのMOKAとIROHAの6名が決定。多彩なバックグラウンドを持つMC陣が、夢を懸けて挑戦する候補生たちの姿を、さまざまな角度から見守る。