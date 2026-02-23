¼«Æ°±¿Å¾¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖLiDAR¡×¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤ò²õ¤¹¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¡©¡¡±½¤Î¿¿Áê¤òÂç¼ê¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡Ö¥ô¥¡¥ì¥ª¡×¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
»£¤Ã¤¿¤é¥¹¥Þ¥Û¤¬²õ¤ì¤ë¡©
¡¡¼«Æ°±¿Å¾¤ò»Ù¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¡¢±¿Å¾À©¸æ¤òÃ´¤¦¿Í¹©ÃÎÇ½¤È¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÀººÙ¤Ë¸¡ÃÎ¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÆóËÜÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Î¼çÎ®¤Ç¤¢¤ëÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë2¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ä¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¡Ê¥ì¥Ù¥ë3°Ê¾å¡Ë¤Ç¤ÏLiDAR¡Ê¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LiDAR¤È¤Ï¡¢¡ÖLight Detection And Ranging¡×¤ÎÎ¬¾Î¡£ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¶áÀÖ³°Àþ¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷¤ò¥Ñ¥ë¥¹¾õ¤ËÊü¼Í¡¢¤½¤ÎÈ¿¼Í¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊªÂÎ¤Î·Á¾õ¤äµ÷Î¥¤òåÌÌ©¤Ë·×Â¬¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¥»¥ó¥µ¡¼¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¹âÀÇ½¤Ö¤ê¤Ï¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¤ä¥«¥á¥é¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¹âÀÇ½¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢À¤³¦½é¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë3¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤ÏÅö»þºÇ¿·¤ÎLiDAR¤¬È÷¤ï¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊLiDAR¤À¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ç¥¸¥«¥á¤ò²õ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±½¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëLiDAR¤ò»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏLiDAR¤ÎÁõÃå¼Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Ç¤·¤«È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢LiDARÅëºÜ¼Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÇËÂ»¤ÏÆü¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ç¥¸¥«¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤¹¤ì¤ÐºÑ¤à¤¬¡¢¤â¤·´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬LiDAR¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇËÂ»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼Ò²ñÅª¤ÊÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ëLiDAR¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢LiDAR¤Î»ÔÈÎ¡¦ÎÌ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ14Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¥á¥¬¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡Ö¥ô¥¡¥ì¥ª¡×¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£Á°½Ò¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎLiDAR¤â¥ô¥¡¥ì¥ªÀ½¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆLiDAR¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¢¥¦¥Ç¥£A8¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤Î¤â¥ô¥¡¥ì¥ª¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âLiDAR¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤Ä°ì¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ô¥¡¥ì¥ª¤Î²óÅú¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤¤¡£
°ÂÁ´¤ÊÇÈÄ¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¥«¥á¥é¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤
¨¡¨¡LiDAR¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥«¥á¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇËÂ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ºòº£Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢LiDAR¤Ë¤è¤ë¥«¥á¥éÂ»½ý¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÇÈÄ¹1550nm¤ÎLiDAR¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£1550nm¤Ï¤è¤ê¹â¤¤½ÐÎÏ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÀºÌ©µ¡´ï¤ËÂ»½ý¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨nm¡á¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏLiDAR¤¬È¯¤¹¤ëÀÖ³°Àþ¤ÎÇÈÄ¹¤ò¼¨¤¹
¨¡¨¡ÎÌ»º¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÅëºÜ¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¥ô¥¡¥ì¥ª¤ÎLiDAR¡ÖSCALA¡×¥·¥ê¡¼¥º¤âÆ±¤¸ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥ô¥¡¥ì¥ª¤Î¡ØSCALA¡ÙLiDAR¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢905nmÂÓ¤Î¸÷¸»¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£905nm¥Ù¡¼¥¹¤ÎLiDAR¤ÏÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¸÷¤Î½ÐÎÏ¤¬ÂçÉý¤ËÄã¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡¥»¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï1550nm¤ÎÇÈÄ¹¤ò»È¤¦¤Û¤¦¤¬ÀÇ½¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢905nm¤ÎLiDAR¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥ô¥¡¥ì¥ª¤Ï14Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÖºÜLiDAR¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÂÁ´À¤È¿®ÍêÀ¤Ë´Ø¤ï¤ë¸·³Ê¤Êµ¬À©¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Í×·ï¤ËºÇÅ¬¤Ë¹çÃ×¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¥«¥á¥é¤Ø¤ÎÂ»½ý¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÄ¹µ÷Î¥LiDAR¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë1550nm¤Î¸÷¸»¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·èÄê¤ò²¼¤¹ºÝ¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÀ¼Ò¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î°ÂÁ´À¤ª¤è¤Ó¼ÂÃÏ±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¸·³Ê¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¡¢905nmÂÓ¤Î¸÷¸»¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ô¥¡¥ì¥ª¤Î¸«²ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Äã½ÐÎÏ¤Î905nm¸÷¸»¤ò»È¤¦LiDAR¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥«¥á¥é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤òÇËÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤Ã¤ÆLiDAR¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ô¥¡¥ì¥ª¤Ë¤è¤ì¤ÐÆ±¼Ò¤ÎºÇ¿·À¤ÂåLiDAR¡ÖSCALA3 Evo¡×¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤Ë¤è¤ëÀÖ³°Àþ¤Î¸º¿ê¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥É¥¦ÆâÂ¦¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿Ê²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇLiDARÅëºÜ¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ÕÀèÃ¼¤ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÂ¸ºß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤LiDAR¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£