Image: オーディオテクニカ

オンライン会議の申し子すぎる。

オーディオテクニカから新しい有線イヤホン「ATH-CKD7NC」が登場しました。ワイヤレスではなく有線ってのがミソですね。

これぞ理想のUSB-Cイヤホン

有線イヤホンといっても一般的な3.5mm端子ではありません。「ATH-CKD7NC」はUSB Type-C端子に対応しており、PCやスマホ、タブレットのUSB端子に刺して使えます。

さらに高精度ハイブリッドノイズキャンセリングにより、ワイヤレスイヤホンのようなノイキャン体験も実現。ワイヤレスと違ってバッテリー残量を気にせず使えるのはありがたいですね。

で、これらの要素をフルに活かせるのが、オンライン会議です。

Image: オーディオテクニカ

ペアリング不要でPCに挿せばすぐ使えるし、バッテリーも気にする必要なし。ノイキャンのおかげで相手方の声もクリアに聞こえるし、音量やノイキャンを操作するリモコン部分には環境ノイズを抑えるENVマイクも搭載！

Image: オーディオテクニカ

まさに、オンライン会議のためにあるようなイヤホン。似たモデルに「ATH-CKS330NC」（税込5,940円）がありますが、こちらはマイク非搭載かつ低音重視と方向性が異なります。「ATH-CKD7NC」はハイレゾにも対応してるのでリスニングでも満足できそうです。

Image: オーディオテクニカ

2026年2月27日発売で、価格は税込9,680円。

USB-C有線イヤホンってコンビニでも買えるので「とりあえず」な立場になりがちですけど、「ATH-CKD7NC」は第一線での活躍が約束されています。仕事兼スマホイヤホン用に、ひとつ確保しておいて損はないでしょう。

Source: オーディオテクニカ