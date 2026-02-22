俳優の杉浦太陽(44)が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。子供たちの芸能活動について率直な思いを明かした。

動画では、事前にインスタグラムを通じて募集したファンからの質問に回答した。

長女の希空がインフルエンサー、モデルなどの芸能活動に励んでいるだけに「下の子たちも芸能界入りを望んだら賛成しますか」との質問が寄せられた。杉浦は「そうやなあ…希空のパターンがあったから」と切り出し、「希空のパターンは将来何をしたいか迷ってる中で“興味があるんだけど”ってドライブしてる時にそういう相談があったから。興味があるんだったらパパたちは応援するよ、やってみなって。でも、中途半端にやるんやったら嫌ですね。自分発信で興味があってやってみたいって言ったら応援するけど。どんな仕事でも応援したいと思ってます」と答えていた。

「7人家族が仲良しでいられる秘けつは？」との問いには「やっぱりイベント事を大事にすること」と即答。「誕生日とかクリスマスとか、節目節目のイベントを家族全員で楽しむことが大事だと思います」としていた。

杉浦は、2007年にタレントの辻希美と結婚。昨年8月には第5子次女が誕生するなど5人の子供のパパとして知られている。