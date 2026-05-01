沖縄本島中部に位置し、アメリカ西海岸を思わせる人気のリゾートエリア・北谷(ちゃたん)。美しい海岸線に沿ってビーチや公園、アメリカと沖縄のカルチャーが融合したカフェやショップが点在し、海外旅行気分が味わえるのが醍醐味だ。そんな北谷の魅力を丸ごと楽しめるサイクリングコースを紹介する。【写真】アイスとクッキーのフレーバーが選べる「パフェ」アメリカの西海岸を思わせる北谷の街並み【ルートと所要時間】美浜アメリ