2月20日、元KAT-TUNの亀梨和也が公式ファンクラブサイトを更新。2月23日に迎える誕生日を記念したイベントの開催を発表したが、その内容が波紋を呼んでいる。

公式サイトには、《「WISH UPON A KAME」開催決定!》と書かれたお知らせがアップされた。《亀梨和也40歳の誕生日を記念し、ファンクラブ会員限定特別企画「WISH UPON A KAME」の開催が決定しました!》と記されており、ファンクラブ会員に向けて“くじ形式”と思われる催しを明かした。

「イベントに参加するのは1回660円（税込）と、かなりの破格となっています。参加者には抽選で賞品が用意されていますが、いちばんの驚きは『Premium賞』で、その内容は「亀梨和也と一緒に食べる『亀ママ監修 特製クリームシチュー』」です」（芸能プロ関係者）

食事会に参加できるのは、抽選で選ばれた40名。3月21日に都内某所でおこなわれるという。値段に加え、至近距離で会える食事会の設置はファンにとっても驚きだったようで、Xには

《660円???本当に言ってる??》

《もう結婚前の顔合わせじゃん》

《なんかジャニーズ近くなりすぎてて怖い》

といった声であふれていた。

前出の芸能プロ関係者によると、ここ最近、旧ジャニーズ事務所やSTARTO ENTERTAINMENTに関係するアイドル勢の至近距離イベントが増加しているという。

「同社のアイドルにいちばん近づけるイベントは、これまでコンサートが一般的でした。しかし昨今は、ファンミーティングやハイタッチ会など、さまざまなファンとの交流イベントを増やしています。最近では2025年9月、横山裕さんがファンクラブ会員限定で、『横山裕のBBQ』というバーベキューファンミーティングを札幌でおこないました。さらに、KAT-TUNのメンバーだった中丸雄一さんも、2026年1月に焼肉オフ会を開いたばかり。アイドルとファンの距離がかなり縮まっていることがわかります」

亀梨は、2025年3月31日のKAT-TUN解散と同時にSTARTO ENTERTAINMENTを退所。事務所は離れているものの、これまでの変化の動きは見てきているはずだ。

「今後、ソロで活躍していくために、これまでのファンに加え、新たなファンを獲得していくことが重要です。今回のようなイベントを低価格で設定することで、ファンクラブの会員になるハードルを下げられるという利点もあります。トップアイドルとして活躍してきた亀梨さんだからこそ、ファンとの交流を増やす“親密”化戦略には、申し込み殺到が予想できます」（同前）

40歳を迎える亀梨にとっても、ここから新たなスタートとなるだろう。