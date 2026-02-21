¡ÖµáÌ¾¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¤°¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀéÍÕ¸©¤ÎÃÏÌ¾¤ËÄ©Àï¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖµáÌ¾¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖµáÌ¾¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¤¢¤ë4Ê¸»ú¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖµáÌ¾¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤°¤ß¤ç¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡£
µáÌ¾¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Åì¶â»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì¶â»Ô¤Ë¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿Åì¶â¸æÅÂ¤ÎÄíÃÓ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¸Ð¡ÖÈ¬Äá¸Ð¡Ê¤Ï¤Ã¤«¤¯¤³¡Ë¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ºù¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ï¼þ°ÏÌó800m¤Î¸ÐÈÊ¤ËÌó300ËÜ¤Î¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤¬ºé¤¸Ø¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë4·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¡ÖÅì¶âºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤ºù¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÃÏÌ¾¼Åµ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù
¡¦¡ØÀéÍÕ¸©¸ø¼°´Ñ¸÷¥µ¥¤¥È¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô