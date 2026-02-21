¥¹¥Æ¡¼¥­¥¬¥¹¥È¤ÎºÇ¿·¥¯¡¼¥Ý¥óÈ¯¸«¡ª¥é¥¤¥¹¡¦¥Ñ¥ó¿©¤ÙÊüÂê¡õ¥¹¡¼¥×¥Ð¡¼ÉÕ¤­¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ºÇÂç330±ß°ú¤­¤Ë¡Ô3·î11Æü¤Þ¤Ç¡Õ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¥¹¥Æ¡¼¥­¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥­¥¬¥¹¥È¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19Æü¤«¤é»È¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¡¢¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½

2·î19Æü¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥­¥¬¥¹¥È¤Î¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£

¡Ú½ÏÀ®¸ª¥í¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥­¡ÊÌó120g¡Ë¡Û
ÄÌ¾ï²Á³Ê1374¡Á1484±ß¢ª1209±ß

¡ÚÄ¶ÁÆ¤Ó¤­¥¹¥Æ¡¼¥­¥Ð¡¼¥°¡õÃº¾Æ¤­É÷¥Á¥­¥ó¥°¥ê¥ë¡Û
ÄÌ¾ï²Á³Ê1429¡Á1539±ß¢ª1209±ß

¡Ú½ÏÀ®¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥­¡ÊÌó120g¡Ë¡õ½ÏÀ®¤ß¤¹¤¸¥¹¥Æ¡¼¥­¡ÊÌó100g¡Ë¡Û
ÄÌ¾ï²Á³Ê2254¡Á2364±ß¢ª2089±ß

¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç330±ß¤â¤ªÆÀ¤Ë¡£

¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥é¥¤¥¹¡¦¥Ñ¥ó¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤È¥¹¡¼¥×¥Ð¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥é¥¤¥¹¡¦¥Ñ¥ó¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤È¥¹¡¼¥×¥Ð¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ËþÂ­´¶¤È¤ªÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£

¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢26Ç¯3·î11Æü¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

3Ï¢µÙ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£

¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°X¤è¤ê¡£

Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô