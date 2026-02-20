朝比奈彩、眉メイク苦手な方へ熱弁！“まじで名品”アイブロウペンシル「試してほしい！」

朝比奈彩さんが自身のYouTubeチャンネルに『朝比奈彩のカバンの中身｜What's in my BAG？』の動画を投稿。バッグの中身を見せてくれました！中には愛用コスメを紹介してくれた場面も。

■眉メイク

動画内に登場したのはこちら！

CHANEL/スティロ スルスィル ウォータープルーフ アイブロウ ペンシル 818ブラン ヌワール 税込6,710円（公式サイトより）

なぎなた型が特徴的なペンシルとスクリューブラシが一本になったアイブロウライナー！ペンシルの先を立てれば眉を1本1本を正確に描くことができ、付属のスクリューブラシでは眉の毛流れを整えたり、ぼかすのに便利。

朝比奈さんは「私はこれは手放せませんね」とコメントしながらこちらを紹介。

“818ブラン ヌワール”を愛用中の朝比奈さんは、別のカラーも買おうかと悩んでいるそうで「これに関しては、本当に口をすっぱくして言うけど、まじで名品だと思うよ！」とお気に入りアイテムだとも力説！

その使い心地について「これのおかげで眉毛描くのめちゃくちゃ楽になった」と手軽に眉メイクが叶うんだとか。続けて「眉毛描くのすごい苦手ですって方がもしいたら、このペンシルまじで試してほしい！本当いいから！」と熱弁するほど愛用しているようでした！

■動画もチェック

動画内では、コスメ以外にも様々な持ち歩きアイテムを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。