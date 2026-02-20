この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」のネコ山が「勝手に増えて草ｧ dポイント増量キャンペーンがきたぞー」と題した動画を公開した。動画では、現在エントリー受付中の「dポイント10%増量キャンペーン」の概要と、キャンペーンで付与される期間・用途限定ポイントを効率的に「現金化」するテクニックについて解説している。



ネコ山はまず、年に3回開催される恒例行事として、対象企業のポイントをdポイントに交換することで10%増量されるキャンペーンを紹介した。「dポイントは現金化ができる」「ポイント運用もありますからね」と、dポイントの汎用性の高さを強調し、他社ポイントをかき集めて一気に交換することを推奨している。



解説の中で特に重要なのが、増量分として付与される「期間・用途限定ポイント」の出口戦略だ。通常、期間・用途限定ポイントは使い道に困り、期限切れのリスクも伴うが、ネコ山は「dポイントの期間限定ポイントは現金化ができる」と断言する。その具体的な手法として、「マネックス証券で投資信託買えるんすよ」と述べ、投資信託の購入に充てた後に売却することで、実質的に現金化が可能であるという裏技的な活用法を提示した。



また、通常ポイントについては「dポイント運用」に回し、米国株（S&P500）などに連動させてさらに増やす戦略をとっているとし、自身の運用実績も公開した。一方で、交換における注意点として、「グローバルポイント」のように交換レート自体が下がってしまうポイントや、直接交換ではなく「ドットマネー」や「PeX」を経由する必要があるポイントサイトの存在にも触れ、事前にレートを確認するよう促している。



動画の後半では、JRE BANKの優待割引券の売却益や、三井住友銀行のVポイントプレゼントキャンペーンなど、直近のポイ活案件についても網羅的に紹介。「ポイント投資」を軸に資産形成を行うネコ山は、「dポイントに交換して、ポイント運用どうすか」と視聴者に呼びかけ、無駄のないポイ活投資の重要性を説いて動画を締めくくった。