海外からの“人口流入”が加速している。移民政策や多文化共生を専門とする関西国際大学客員教授の毛受敏浩氏は「日本の人口減少が急激に進む中で、外国人の増加は必要不可欠なこと」と指摘する。

しかし昨年10月の自民党の総裁選挙では、5人の候補者が全員、移民について後ろ向きの発言に終始した。外国人に対する抵抗感は強まり続けている。差し迫った状況の中で、ジレンマが続いているのだ。

ここでは、毛受氏の『移民1000万人時代 2040年の日本の姿』（朝日新書）より一部を抜粋してお届けする。毛受氏が、参政党が掲げる"日本人ファースト"を「許容すべきでない」と考える理由とは……。（全4回の4回目／最初から読む）



政府が移民について煮え切らない態度を続ける中で、その矛盾をついたのが参政党の「日本人ファースト」と言えるでしょう。

2025年7月の参議院選挙で、参政党は1議席から14議席獲得へと大躍進を遂げました。躍進の原動力となったのが、党の選挙でのスローガンである「日本人ファースト」です。

筆者は2025年8月、月刊誌『文藝春秋』の企画で参政党幹事長の安藤裕参議院議員との座談会に出席し議論を行いました。改めて感じたのは、参政党の躍進は、長期の低迷が続いた「失われた30年」とそれに伴う若者の賃金の停滞による未婚化、少子化現象が根底にあり、そのことが既存政党への不信を招き、参政党への支持につながったということです。

さらに外国人に関して、一部の中国人による土地買い占めやインバウンドによるマナー違反、迷惑行為などの問題に加え、急増する外国人に対して政府が説明責任を果たしていないことが、「日本人ファースト」が人びとに受入れられた理由として挙げられています。政府は「移民政策をとらない」と言うものの、各地で在住する外国人は増え続けている。企業が自己の都合で地域住民に十分な説明をしないまま受入れが開始され、増加した外国人労働者は日本語も不自由で、地元住民と満足にコミュニケーションをとれないままです。

インバウンドや外国人労働者を雇用することで、企業は大きな利益を上げるものの、その恩恵は一般住民とは無関係であり、十分な説明もないまま外国人が増え続けている。そうした状況の中で「日本人ファースト」という言葉が一般市民の気持ちに刺さったと言えるでしょう。

「日本人ファースト」を許容すべきでない理由

では「日本人ファースト」は許容すべきものでしょうか。筆者はそうではないと思います。なぜなら日本人ファーストは、日本人以外はセカンドあるいはそれ以下であることを暗に意味しています。これは外国人を受入れていく包摂主義とは正反対のものです。外国人が日本にとって必要である以上、彼らを分離するのではなく日本社会に包摂していく必要があるはずです。外国人を二級市民として分離していけば、最後には犯罪やヘイトが多発する状況が社会に生まれます。

多文化共生は、この日本人ファーストと対極にある言葉と言えます。日本人ファーストでの認識は「今の社会は日本人より外国人が優先されている。本来、日本人が優先されるべきである」という考えです。一方、多文化共生は「外国人は日本の社会の中でさまざまなハンディを抱えており、時には差別されている。彼らを日本人と同様に扱い社会に包摂していく必要がある」という考え方です。つまり、両者の外国人に対する見方がまったく正反対であり、そのため目指すべき方向が逆を向いているのです。

なぜ、このように見方が違うのか。日本人ファーストが考える外国人は、土地を買い占め、東京の高額なマンションを自己の利益のために買って転売する人たちといったイメージでしょう。一方、多文化共生に関わる人たちが考える外国人は低賃金で働き、生活苦にあえいでいる外国人です。両者が考える外国人像がまったく逆なのです。

では実態はどうなのか。一部の外国人は日本人の平均をはるかに超える収入を得てぜいたくな暮らしをしている例もあるでしょう。しかし、厚生労働省の「令和6（2024）年賃金構造基本統計調査」によれば、一般労働者の月額平均賃金が33万400円に対して、外国人労働者の賃金は、若い世代が多いこともあり、24万2700円と7割強しかありません。また、後述するように日本語が不自由な高校生の中退率は、平均の8倍以上と十分な教育を受けられていません。日本に住む395万人を超える在留外国人の大多数は日本人より優遇されているとはとても言えない状況にあります。地域社会の現場で外国人を支援してきた人びとから見える外国人は、まさにこのような実態なのです。

移民問題から逃げるな

「日本人ファースト」を掲げる参政党の登場は、政府の政策の欠如を鋭く突くものでした。

政府は日本独自の解釈に基づく「移民政策をとらない」との方針を撤回し、移民問題に正面から向き合う必要があります。在留外国人が増加しながらいつまでも移民政策はとらない、という矛盾を放置してよいはずがありません。現状では反移民政党に攻撃材料を提供するだけです。

また、日本の移民をめぐる複雑な実情を知らない海外の人びとから、日本は移民を受入れない国、排他的な国と見られてしまいます。2024年5月の米国のバイデン大統領の「日本やインドは外国人が嫌いで移民を受入れない」という発言はまさにその例です。また国内でも、外国人は定住しない人びと、そのうち帰るべき人たちと、誤った考えを一般の人びとは持ち続けてしまうかもしれません。

日本に定住する外国人は増え続けており、また人口減少の中でその増加に政府はストップを掛けることはできず、実態としては定住化への道を進めています。そうした中で、移民政策をとらなければ結果として「ネガティブ移民」が増えてしまうのです。

政府の「秩序ある共生社会」とは

参政党による外国人優遇等の指摘などを受けて、2025年6月6日、自民党は「外国人との秩序ある共生社会実現に関する特命委員会」を立ち上げ、「ルールを守る外国人は受け入れ、守らない外国人には厳格に対応」という方針を掲げた提言を行いました。

この提言を受けて石破茂政権では、同年7月15日には内閣官房に「外国人との秩序ある共生社会推進室」が正式に設置され、外国人政策の司令塔としての運用が開始されました。この「秩序ある共生社会」には、ルール遵守の明確化、外国人に対する制度・施策の点検と見直し、情報基盤の整備と自治体連携などが含まれます。

ルール遵守では、不法滞在、制度悪用、迷惑行為などに対しては厳格な対応を取る方針が示されます。また出入国在留管理の適正化、社会保険料の未納防止、外国人による土地取得の規制強化、外国免許の日本免許への切替制度の厳格化、「経営・管理ビザ」の審査強化など、既存制度の運用実態を精査し、必要に応じて改正・強化する方針が示され、着手されていきます。

これに先立ち5月23日には「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」が法務省から示されましたが、これについて難民支援団体からは本来、政府として保護すべき人びとまでもが不当な退去強制や収容の対象となりかねないと、反対の声が出されています。

受入れの「質」と「量」の両面で再設計が必要

こうしてあわただしい取り組みが行われる中で、2025年8月に示されたのが鈴木馨祐法務大臣の主導する私的勉強会の中間報告書です。ここでは、本書で指摘しているように、在留外国人数が国立社会保障・人口問題研究所の試算より増加のスピードが速いとした上で、受入れの「質」と「量」の両面で再設計が必要としています。

現在「特定技能」にのみ設定されている受入れ上限を、他の在留資格（技術・人文知識・国際業務、経営・管理など）にも拡張する可能性や政府と自治体との関係の見直し、制度横断的な情報連携の強化の必要性などが論じられています。つまり、本書で主張するような本格的な移民政策の必要性を暗示しており、高市早苗政権では大局的な立場から外国人受入れのビジョンと道筋を示すことが求められます。

外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣を設置した高市政権は、本書の執筆時点では、在留外国人への厳格な対応が目立ちますが、共生の重要性も同様に強調する必要があります。そうでないと国内の外国人に不安が広がる恐れがあり、また海外からは単純に排外主義的ととられるリスクがあります。昨今、筆者に対して海外メディアからインタビューの申し出が多く寄せられますが、彼らには「外国人との秩序ある共生」が排外的なイメージを持って認識されています。日本のイメージダウン、国益に反するこうした認識が拡散しないためにも、規律と共生のバランスをとった慎重な発信が必要でしょう。

外国人問題に関心が高まった理由の一つとして、在留外国人の急増があります。受入れ体制が整っていれば、増加しても治安を含め問題の発生は防げますが、現状では日本語教育や外国ルーツの子どもたちの教育体制などが大きく遅れています。

秩序ある受入れのためには、外国人の増加と受入れ体制の整備との間で歩調を合わせる必要があります。日本人と外国人との間での分断を含め、将来、問題を起こさないためには、受入れ準備が不十分なままの外国人の受入れはセーブすべきだとも言えます。未来を見据えた思慮ある「外国人との秩序ある共生社会」の構築が必要なのです。

（毛受 敏浩／Webオリジナル（外部転載））