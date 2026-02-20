「FF」はなんの略？日本生まれの大人気ゲーム！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「FF」はなんの略？
「FF」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、日本生まれの大人気ゲームの名称です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ファイナルファンタジー（FINAL FANTASY）」を略した言葉でした！
FFとは、1987年に発売された第1作をはじめとする、スクウェア・エニックス社が開発および販売した日本発の世界的ロールプレイングゲーム（RPG）シリーズのこと。
ちなみに、2017年2月には『最もタイトル数の多いRPGシリーズ（87作）』『最も長いエンドロールを持つMMOビデオゲーム（1時間38分）』『最も多くのオリジナルサウンドトラックを持つビデオゲーム（384曲）』として、3つのギネス世界記録に認定されたそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Weblio辞書』
・『ファイナルファンタジー ポータルサイト』
ライター Ray WEB編集部