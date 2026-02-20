「FF」はなんの略？日本生まれの大人気ゲーム！

写真拡大

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「FF」はなんの略？

「FF」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、日本生まれの大人気ゲームの名称です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ファイナルファンタジー（FINAL FANTASY）」を略した言葉でした！

FFとは、1987年に発売された第1作をはじめとする、スクウェア・エニックス社が開発および販売した日本発の世界的ロールプレイングゲーム（RPG）シリーズのこと。

ちなみに、2017年2月には『最もタイトル数の多いRPGシリーズ（87作）』『最も長いエンドロールを持つMMOビデオゲーム（1時間38分）』『最も多くのオリジナルサウンドトラックを持つビデオゲーム（384曲）』として、3つのギネス世界記録に認定されたそうですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『Weblio辞書』
・『ファイナルファンタジー ポータルサイト』

ライター Ray WEB編集部