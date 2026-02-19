「西友」を買収し「イオン」「セブン＆アイ」に次ぐ業界3位に…福岡発スーパー「トライアル」の圧倒的な強み

業界3位に躍り出た「トライアル」

いまスーパーマーケット業界の勢力図が大きく変わりつつあることをご存知だろうか。

福岡県で創業し、九州地方を中心にディスカウントストアなどを334店舗（2025年12月時点）展開する『トライアル』が、首都圏を中心に245店舗（2025年12月時点）展開する大手スーパー『西友』を昨年7月に約3800億円で買収。この買収劇によりトライアルは、西友との合算の売上高が1兆2000億円規模となり、食品小売業界では『セブン&アイホールディングス』、『イオン』に次ぐ大企業に発展したのだ。

1974年に創業したトライアルは、もともとはリサイクルショップとしてスタートしていた。その後、家電量販店や総合スーパーといった様々な業態を展開し、小売店向けのPOS（販売情報管理システム）開発も行う。前テナントの内装をそのまま引き継ぐ居抜き出店で全国各地に店舗数を拡大し、2024年時点では24期連続の増収を達成するなど、食品小売業界のなかでも勢いのある存在として注目を集めている。

西友を買収後、既存の西友店舗を『トライアル西友』に続々とリニューアル中のトライアル。大企業へと登り詰めたトライアルの魅力や強みとは何なのか。

今回、山梨県の老舗ローカルスーパー『やまと』の元社長で、スーパー業界に詳しい小林久氏に話を聞いた。（以下「」内は小林氏のコメント）

「圧倒的な安さ」が魅力

トライアルが展開するスーパーの魅力として挙げられるのが“安さ”だ。トライアルの販売するお惣菜のなかでも圧倒的人気を誇る名物商品『ロースかつ重』は、税込299円という破格の安さで、販売後すぐに売り切れることも珍しくないという。

小林氏は自身のスーパー経営時代を振り返り、トライアルについてこう語る。

「山梨でスーパーを経営していたとき、トライアルが近隣に進出してきましたが、最初は特に警戒していませんでした。というのも、当時からトライアルは安さを売りにしていたのですが、あくまで安さ重視で品質に関してはそこまでな“安物”が揃うスーパーという印象があったからです。

商品の品質に関しては、自社のスーパーに自信があったので、たいした影響はないと思っていたんですが、けっきょくトライアルに顧客を大幅に持っていかれてしまったんです。このときトライアルにしっかりとしたビジネスモデルや戦略があったことを知りました」

積極的なDX化が強みに

トライアルの安さの裏には、どんな経営戦略が隠されていたのか。

「トライアルはPOS開発を手掛けていたこともあり、食品小売業としては珍しく、ITに関して非常に強い企業。そのため“デジタル化された店舗づくり”がトライアルの強みとなっています。例えば、自動発注システムや、AIカメラを導入して売れ筋商品のトレンドを把握するデータ分析など、トライアルはDX化を積極的に進めてきたスーパーなんです。

これにより、スーパーでは重コストになりがちな人件費を削り、スマートな経営をかなえるトライアル独自のビジネスモデルを作り上げました。現在、小売業全般は人手不足に悩んでいますが、そういったトライアルの取り組みは、早くから10年先、20年先を見据えていた、先見の明のある経営戦略だったと言えます」

トライアルのDX化の取り組みとしては他にも、カートにスキャナーとタブレット端末が搭載され、買い物をしながら商品をスキャンできる“レジカート”の導入、値札を交換する手間を省け、リアルタイムで価格を更新できる電子棚札などがある。

さらに名物商品の『ロースかつ重』についても、プロの料理人の作り方をデータ化し、かつ重専用の調理マシンを開発するなど、商品の加工工程に至るまでDX化が進んでいるのだ。

