インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、ウェブサイトの企画・運営代行などを展開するブリッジコーポレーション（京都市）と共同で「SNSが得意そうな芸能人」についての調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

調査は2026年1月15日から同月26日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、YouTuberのHIKAKINさんで、50票でした。回答者からは「コメントやリアクションの取り方が上手だから」（30代男性）、「長年の活動の実績がある」（40代男性）といったコメントが寄せられたということです。

2位には、モデルでタレントのゆうちゃみさんがランクイン。56票でした。「ギャルだし若いので、スマホに疲れることもなさそう。話題性のあるものを知っていそう」（30代女性）、「若くて、SNSを使いこなしてファンを獲得していそう」（40代女性）といった声があったということです。

そして、1位はお笑い芸人の渡辺直美さんで、59票獲得しました。「ファッションやメーク、ユーモアのセンスが抜群で、インスタグラムの使い方が天才的」（40代男性）、「SNS上のトラブルが少ないため、使い方が上手なのだと思う」（50代男性）などの回答が集まったとのことです。