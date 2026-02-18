この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「閉店30分後に下にいたんです」カフェ店長を襲った戦慄のストーカー被害と生活保護転落の真相

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新卒応援チャンネル【さざえ】が「【短期離職４回】図書館司書から転落…鬱病・生活保護へ・・・一体何が？【59人目】」と題した動画を公開した。16年卒の女性ゲストが、図書館司書から始まり、相次ぐトラブルで職を転々とし、最終的に生活保護を受給するに至った壮絶な経緯を語った。



動画ではまず、女性が図書館司書を経て、副業として始めたコーヒーショップで店長を任された際のエピソードが語られた。当初は常連客との会話を楽しむなど順調だったが、親切心から会話を重ねたことで一部の客から一方的な好意を寄せられる事態に発展。「閉店して30分後くらいに（店の）下にいたんです」と、帰宅を待ち伏せされるストーカー被害に遭ったことを明かした。さらに、体調を崩して休職した後に出勤すると、ポストに手紙や菓子が投函されていたこともあり、これらが引き金となって男性恐怖症や対人恐怖症、鬱病を発症し退職を余儀なくされたという。



その後、ブライダル業界やクラフトビール店などへの転職を繰り返すが、精神的な不調や職場環境のミスマッチにより短期離職が続く。特に衝撃的だったのは、正社員として応募したテレアポ営業職での出来事だ。入社直前の研修で初めて「フルコミッション（完全歩合制）」であることを知らされ、確認すると「固定給ないです」と断言されたという。さらに、リスト代やシステム利用料として「10万弱」を自己負担させられる契約であることも発覚。女性は「入社日当日は契約しないまま働いてました」と苦笑いしながら振り返り、さざえ氏を驚愕させた。



最終的に、度重なる就職トラブルと精神的な不調、さらに同棲相手との破局などが重なり、経済的に困窮した女性は生活保護を受給することになった。「お家狭いし申し訳なさすぎて」と制度利用への葛藤を滲ませつつも、現在は社会復帰に向けて少しずつ前を向いている様子がうかがえる動画となっている。