ÆüÀ¶¿©ÉÊÎäÅà ¡È²Æ¤Î¤Ä¤æ¤À¤¯ÌÍ¡ÉÄó°Æ ¥Ö¥é¥ó¥É²£ÃÇ¤Ç¿·¾¦ÉÊÅêÆþ
¡¡ÆüÀ¶¿©ÉÊÎäÅà¤Ï¡¢2026Ç¯¾å´ü¤âÌÔ½ë¤äÊª²Á¹â¤Î·ÑÂ³¤òÁÛÄê¤·¡¢¡È²Æ¤Î¤Ä¤æ¤À¤¯ÌÍ¡É¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É²£ÃÇ·¿¤Ç¡ÖÎäÅà ÆüÀ¶ËÜÌÍ ¤À¤·¾ßÌý¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¡ÖÎäÅà ÆüÀ¶¥¹¥Ñ²¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤æ¤º¹á¤ëÌÀÂÀ»Ò¤Î¤ª¤À¤·¥Ñ¥¹¥¿¡×¡ÖÎäÅà ÆüÀ¶ ¤Ò¤â¤«¤ï¤¦¤É¤ó 2¿©Æþ¤ê¡×¤ò3·î¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£À¹²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄÉ²Ã¤â¸¡Æ¤Ãæ¡£ÎäÅàÌÍ»Ô¾ì¤Î¥È¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤Ç²Æ¤ÎÇä¾ì¤ò¤µ¤é¤Ë³èÀ²½¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡1·î29Æü¤Ë½Õ²Æ¤Î¿·¾¦ÉÊ¡¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ¤ÎÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢¾åÏÂÅÄ¸øÉ§¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ËÀ¸³è¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬Æó¶Ë²½¤¹¤ëÃæ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï²Æ¤ÎÄ¹´ü²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤äÇä¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤¤¤Ç¡¢»°Åç·ò¸ç¼èÄùÌò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¤¬³«È¯ÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÌÔ½ë¤ÈÊª²Á¹â¤Ç¼ç¿©¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÎäÅàÌÍ¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¸ºß´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡£²Á³Ê¹âÆ¤·¤¿ÊÆ¤ÎÂåÂØ¤ÇÎäÅà¤Î¡Ø¶Ì¤¦¤É¤ó¡Ù¤¬¿¤Ó¤¿¤Û¤«¡¢¥³¥¹¥Ñ»Ö¸þ¤Î²ÃÂ®¤ÇÂÎ¸³¡¦ËþÂ¡¦ÆÃÊÌ´¶¤Ê¤ÉÁí¹çÅª¤Ê¤ªÆÀ¤µ¡Ê¡á¥Ð¥ê¥å¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤ä½Á¤Ê¤·ÌÍ¤ÎÂçÀ¹¤ê¤¬ÈÎÇä¹¥Ä´¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡26Ç¯¾å´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂ¸µ¤Î³°Éô´Ä¶¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£ÎäÅàÌÍ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤¬À¸¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÌÍÎà¤ÏÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÎä¤ä¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤¶¤ë¤¦¤É¤ó¤ä°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤¬¡¢º£¸å¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢²Æ¤Î¼ûÍ×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡È²Æ¤Î¤Ä¤æ¤À¤¯ÌÍ¡É¤È¤·¤Æ3¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅêÆþ¡£½ë¤¤²Æ¤Ç¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤Î¤É¤´¤·¤ÎÎÉ¤¤ÌÍ¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Ä¤æ¤ÎÁêÀ¤òÁÊµá¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÎäÅà ÆüÀ¶ËÜÌÍ ¤À¤·¾ßÌý¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È´Å»Ý¤¤¡É¾ßÌý¤Ä¤æ¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤â¤Ã¤Á¤êÌÍ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¶ñºà¤ÏßÕ¤ê·Ü¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢¾®¾¾ºÚ¡£
¡¡¡ÖÎäÅà ÆüÀ¶¥¹¥Ñ²¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤æ¤º¹á¤ëÌÀÂÀ»Ò¤Î¤ª¤À¤·¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Ï¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¡È¤À¤·¡É¤È¥×¥Á¥×¥Á¤Î¡ÈÌÀÂÀ»Ò¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£²Ö¤«¤Ä¤ªÉÕ¤¡£
¡¡¡ÖÎäÅà ÆüÀ¶ ¤Ò¤â¤«¤ï¤¦¤É¤ó 2¿©Æþ¤ê¡×¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¤´ÅöÃÏÌÍ¤òºÆ¸½¡£²£ÉýÌó3Ñ¤ÎÉý¹ÌÍ¤Ï¡¢¡È¤Ä¤ë¤Ã¤È¤â¤Á¤â¤Á¡É¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¡£²Æ¤Ë¤ÏÎä¤·¤Ö¤Ã¤«¤±¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¡»°Åç¼èÄùÌò¤Ï¡ÖÎäÅàÌÍ¤Ç¤â²Æµ¨¸þ¤±¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÀøºß¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡È²Æ¤Î¤Ä¤æ¤À¤¯ÌÍ¡É¤òÄêÈÖÃª¤ËÄó°Æ¤·¡¢À¹²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¨¥ó¥ÉÅù¤Ç¤ÎÂçÄÄÈÎÇä¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡´ûÂ¸¤Î¡ÖÎäÅà ÆüÀ¶Ãæ²Ú íåÜ¥Ã´¡¹ÌÍ¡×¤Ïºþ¿·¡£½¾Íè¤Î¤ªÅò¤«¤±Ä´Íý¤«¤é¡¢Ç»½Ì¥¹¡¼¥×¤È¶ñÉÕ¤¤ÎÌÍ¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¤Ë²þÎÉ¡£¥¹¡¼¥×¤Î¤´¤Þ¤òÁýÎÌ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¡ØÎäÅà ÆüÀ¶Ãæ²Ú¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡Ø½Á¤Ê¤·Ã´¡¹ÌÍ¡Ù¤È¤Î2ËÜÃì¤ÇÆó¥±¥¿Áý¤È¹¥Ä´¡£Ã´¡¹ÌÍ¤È¤¤¤¨¤Ð¿¿¤ÃÀè¤ËÎäÅàÌÍ¤òÁÛµ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¡ÖÎäÅà ÆüÀ¶¤â¤Á¤Ã¤ÈÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈ¯Çä15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥È¥à¥ä¥à¥¯¥ó¡×¤òÈ¯Çä¡£½÷À¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥¿¥¤ÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£