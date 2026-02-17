ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が１７日、現地で一夜明け会見を行った。

団体の銀と２つのメダルを首にかけ登場した二人。三原は「龍一くんが演技が終わった後に大泣きするのは、１年に１回のイベント。全く珍しいものではないんですけど」と明かし、会見場が和やかな雰囲気に包まれた。

ＳＰ５位からの大逆転劇。木原は「ＳＰで大きなミスをしてしまって、もう無理かなと思ってしまって、心が折れてしまっていたんですけれども、その中でも璃来ちゃん、コーチ、トレーナーの方だったり、皆さんが僕の心をもう一度立て直してくれた」と吐露。「ＳＰが終わり次の日の朝から涙が止まらない状態だったんですけど、まだ終わってないって、皆が僕の心を立ち直らせてくれた」と感謝を口にした。

本番前に小一時間睡眠を取り「もう大丈夫」と前向きになった木原。フリーで大逆転すると、今後は歓喜の涙が止まらなくなった。

三浦は「ＳＰが終わってからフリー当日の練習もずっとポロポロ泣いていた。それが嬉し泣きに変わって、私は本当に良かったなって心から思いました」と話していた。