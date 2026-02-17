ギガが無期限繰り越しできるy.u mobileってどんな格安SIM？どんな人に向いているかも合わせて解説！

y.u mobileってどんなサービス？

y.u mobileは、U-NEXT HOLDINGSとヤマダホールディングスが共同で展開している格安SIMサービスです。ドコモ回線を利用しており、全国広いエリアで安定した通信が可能なのが特長です。

最大の魅力は、シンプルな料金体系と無駄のないプラン設計。初心者でも迷わず選べる分かりやすさが好評で、「U-NEXT」（※）とのセットプランも用意されており、通信と動画をまとめたい人にもぴったりです。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。



最大100GBまで！ ギガが「永久繰り越し」できる仕組み

y.u mobileの大きな特長の一つが、「ギガの永久繰り越し」。多くの格安SIMでは、当月や翌月までしかギガを繰り越せず、使い切れなかった分は自動的に消えてしまいます。

しかしy.u mobileなら、使いきれなかったデータ容量を100GBまで無期限に繰り越すことが可能です。

たとえば、月によってスマホの使用量が少ないときは、その分を翌月以降に回せるので、無駄なく使い切れます。日々の生活に合わせて、自由にギガを使えるのはうれしいですね。



どんな人に向いている？ y.u mobileが向いている人は？

y.u mobileは、次のような方に特におすすめです。



1. 月々の通信量にバラつきがある人

ある月は在宅勤務中心でギガをほとんど使わないけれど、次の月は外出や動画視聴が増えるなど、通信量が一定でない人にとって、無期限繰り越しは非常に便利。使わなかったギガを最大100GBまで無期限に繰り越せるので、ギガ不足の心配が減ります。



2. スマホ代をとにかく抑えたい人

5GBの音声SIMが月額1,070円（税込）から利用可能。シンプルで必要最低限の機能に絞られているため、無駄なオプションがなく、毎月の固定費を見直したい方にぴったりです。



3. 動画や電子書籍を楽しみたい人

U-NEXT付きプランなら、通信とエンタメをセットで管理できます。U-NEXT単体で契約するよりもお得な料金で使えるため、すでに利用している方やこれから動画サービスを使ってみたい方にもおすすめ。



4. ギガの追加も安く済ませたい人

万が一ギガが足りなくなっても、追加チャージが非常に安価です。、1GBあたり330円（税込）。10GBまとめて購入すれば1,200円（税込）と、1GBあたり120円で済みます。さらに、このチャージしたギガも100GBまで永久繰り越し対象となるため、「とりあえず」で多めに購入したとしても無駄になりません。



y.u mobileのプランを詳しく紹介

y.u mobileの魅力は、何といっても料金のシンプルさにあります。

音声SIMの「シングル」プランは、月額1,070円（税込）で5GBのデータ容量が使えます。プランはどれもシンプルで、不要なオプションや複雑な契約条件がないため、「何を選んだらいいか分からない」と悩むこともありません。

またU-NEXT（※）付きのプランがあるのもうれしいポイントです。

現在のプランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

すでにU-NEXTを利用している方は、y.u mobileにすると圧倒的にお得になります。通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXT付きプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。



さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



まとめ

ギガを無期限に繰り越せるy.u mobileは、ムダなくデータを使いたい方にぴったりの格安SIMです。通信量の波がある方、スマホ代を見直したい方、動画や電子書籍も楽しみたい方など、さまざまなニーズに対応できるプラン設計が魅力です。

「今月はギガを節約して、来月の旅行でまとめて使おう」

「U-NEXTをよく使うから、スマホもまとめて管理したい」

そんなふうに考える方は、ぜひy.u mobileをチェックしてみてはいかがでしょうか。

お申し込みは、オンラインで簡単に完結できます。スマホやパソコンからいつでも手続きできるため、忙しい方にもぴったりです。さらに、現在はお得なキャンペーンも実施中。

現在実施中のキャンペーンはこちら

もし「格安SIMは初めてで不安……」「オンラインでの申し込みがよくわからない」という方は、「安心でんわ相談」がおすすめです。

申し込み前でも利用でき、専門のオペレーターが中立的な立場から、プランの特長や申し込み方法を教えてくれます。無理な営業は一切ないため、安心して利用できます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー