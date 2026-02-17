自宅に消火器って置いてある？

寒さが厳しくなり、ストーブやファンヒーターなどの暖房器具が欠かせない季節。便利な反面、気になるのが火災のリスクです。そんな中、ネット上では「自宅に消火器って置いてある？」という声がたびたび話題に。実際のところ、家庭での消火器設置状況はどうなっているのでしょうか。

マンションは「共用部」か「備え付け」か

マンション暮らしの場合、各階の廊下などの共用部に消火器が設置されているケースが多く見られます。また、物件によっては入居時から専有部（室内）に設置されていることも。

そのため、「廊下にあるから、わざわざ自分では買っていない」「最初から部屋にあった気がするけど、期限などは見ていない」という声も。身近にあることで安心感はあるものの、自分の意思で設置したわけではないため、管理がおろそかになっているケースも少なくないようです。

一方、戸建て住宅では自ら購入して備えている家庭が比較的多い印象。「インテリアになじむおしゃれな消火器を置いているよ」「いつ何があるか分からないから、消火器がないと不安。使用期限も定期的にチェックしています」といった声が寄せられていました。置き場所や見た目に配慮しつつ、防災意識を高めている様子がうかがえます。

「いざという時」に使えるか

消火器そのものを置いていない人からは、「台所には消火スプレーを常備している」「消火器は場所を取るから、火元にかぶせる消火シートを用意している」という意見も多く見られました。特にシートタイプは後処理が楽な点を評価する声もあり、ライフスタイルに合わせた備え方を選ぶ人が増えているようです。

その一方で、設置している人からも不安の声が。「設置されているのは知っているけれど、具体的な使い方は一度も確認したことがない」という人が意外と多いようです。「いざ火が出たらパニックになって、使い方が分からず固まってしまいそう」「ピンを抜く手順すら確認していない」といった、とっさに動けるか自信がないという本音も見られました。

火災はいつ起こるか分かりません。暖房器具を使う今だからこそ、自宅の防災対策を見直してみるのがおすすめ。自分や家族に合った備えができているか、手元にある器具の使用期限や使い方は頭に入っているか、改めて確認してみる必要がありそうです。