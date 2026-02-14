自宅で仕事をしているときは、Androidスマートフォンをデスクの左側に立てかけています。メインで使っているiPhoneは右側の手元に置いて、Androidスマートフォンはゲームの画面やWebサイト、天気、SNSなど、さまざまな情報画面を表示するといった使い方なので、立てかけておくのが便利だと考えていました。

スマホスタンドのUlanzi MA60（実売価格3499円）。

しかし、これまでいろんなスマホスタンドを使ってきましたが、角度がいまいちだったり、コネクタ部が干渉したり、使い勝手が悪いなあと考えていました。そんな中で出会ったのが「Ulanzi MA60」です。

Ulanzi MA60を折りたたんだところ。ポケットに入れて持ち歩けるサイズ。

Ulanzi MA60は、ポケットに収まるコンパクトな折りたたみ式スマホ三脚です。大きさは59×99×8mmで、重さはわずか65g。バッグやポケットに入れてもかさばらず、外出時に折りたたんで持ち出すこともできます。

スマホを固定して立てかけた状態。高さがあるのがいい。

両面マグネット構造を採用し、表面ではスマホをしっかり吸着固定できる構造。別売のライトを取り付けることもできます。

足を開くと三脚モードとして使うことが可能。撮影用ということもあり、一般的なスマホスタンドと比べてちょっと高さがあるのでPC作業をしている目線からスムーズに画面を見ることができるのも良かったです。

対応のスマホカバーをした状態でも問題なく固定できた。

さらに三脚モードに加えて、提灯モード、自撮り棒モードの3つの使い方が可能。また、スマホを横向きにして立てかけることもできます。

動画などを見る時に便利な横位置モード。

最近ではスタンドを付けたままで持ち運んだり、出張などに持って行ったりすることも。シャッターボタンはありませんが、セルフタイマーを使うことで自撮り棒のように使えるのも便利です。

提灯モードとのこと。使ったことはない（笑）。

なお、マグネットの耐荷重は約500gでかなりしっかりと固定できる印象なので安心。オンライン会議用のカメラとしても使えます。

ただし、あくまでスタンドなのでMagSafeによる充電はできません。これはやや残念ですが、ケーブル充電の方が早いのでいいかなと思っています。ようやく、自由度が高く、使い勝手のいいスマホスタンドに出会うことができました。

商品名 発売元 実売価格 Ulanzi MA60 Ulanzi 3499円