¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2025¡×¥Ù¥¹¥È16¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä°µÅÝÅªÆ©ÌÀ´¶Èþ¾¯½÷¤Î²Ä»ù°¦Íü¡Ê¤«¤Ë¡¦¤¢¤¤¤ê¡Ë¡Ö¡íÍÌ¾¤Ê·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡í¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¶á¤Å¤¯Âç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²Ä»ù°¦Íü
¡ÖÈþ¾¯½÷¿Þ´ÕAWARD2022¡×¤Ç¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2025¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLovelys¡×¤È¡Öidrix¡×½êÂ°¤ÎÆ©ÌÀ´¶È´·²Èþ¾¯½÷¡¦²Ä»ù°¦Íü¡Ê¤«¤Ë¡¦¤¢¤¤¤ê¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢2·î16Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤9¡¦10¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡¡Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿½éÎø¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ë¡¢¤µ¤¡½Ð¤«¤±¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä»ù°¦Íü¤Î½éÅÐ¾ì¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¡Ö¥«¥Ë¤Á¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Û
¡½¡½¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2025¡×¥Ù¥¹¥È16¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬½µ¥×¥ì½éÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
²Ä»ù¡¡¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤â¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏºÇ½é¾¯¤·ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤·¤ÆÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡©
²Ä»ù¡¡½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¿Í¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
²Ä»ù¡¡»ä¤ÎÃæ¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ÉôÊ¬¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÅÌ±²È¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÉÔ°Â¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½à»ä¤é¤·¤¤á¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡©
²Ä»ù¡¡ËÜÅö¤ËÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Á¤ËÍè¤¿½÷¤Î¥³¤È¤¤¤¦¤«¡£ÁÇËÑ¤Ê´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«¿È¤Î¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²Ä»ù¡¡¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌ¾Á°¤È´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£àÍÌ¾¤Ê·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ëá¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¶á¤Å¤¯Âç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¦¤ì¤·¤¤È¾ÌÌ¡¢¥Ù¥¹¥È16¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²ù¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡©
²Ä»ù¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë²¿¤«Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤·¡¢¾å¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤äµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÅØÎÏ¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤ÏÁ°¤«¤é¡©
²Ä»ù¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ï¡¢´°Á´¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¾õÂÖ¤Ê»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬¥Ð¥«¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤ÎÅö»þ¡¢¿Þ¤é¤º¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Í¥¬¥Ý¥¸È¿Å¾¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¡£
²Ä»ù¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¤ÏÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Æ±µéÀ¸¤«¤é¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤¸¤ã¤¢¡¢²¿¤Ç¸«ÊÖ¤¹¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤¿¡£ÊÝ°é±à¤Î¤È¤¤«¤éÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½ºòÇ¯¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¡ÖLovelys¡×¤È¡Öidrix¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ä»ù¡¡¼«Ê¬¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»¨»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤Ê¤ì¤ÐàÍÌ¾¤Ê·ÝÇ½¿Íá¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²Ä»ù¡¡³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ö²Ä»ù°¦Íü¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö²Ä»ù¡×¤È¤¤¤¦Ì¾»ú¤ÏËÜÌ¾¡©
²Ä»ù¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡¡ÃÏ¸µ¤Î´ôÉì¸©¤Ë²Ä»ù»Ô¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÁ´Á³¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¡¢²Ä»ù»Ô½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢²Ä»ù¤È¤¤¤¦Ì¾»ú¤ÏÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÁ¤·¤¤¤±¤É³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¥«¥Ë¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡ª
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³¹¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤â......¡£
²Ä»ù¡¡¡Ö²Ä»ù°¦Íü¤À¡ª¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥«¥Ë¤Á¤ã¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¥«¥Ë¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
²Ä»ù¡¡Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â¤Ï¡¢ºÇ¶á¤â²È¤Ç¥«¥Ë¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÅÄÃæ¤¢¤æÈþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»³²¼·Ê»Ò
¡ü²Ä»ù°¦Íü¡Ê¤«¤Ë¡¦¤¢¤¤¤ê¡Ë¡¡
2006Ç¯6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹161cm¡¡
¢þ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLovelys¡×¤È¡Öidrix¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¥À¥¤¥³¥¯ÅÅµ¡¤Î´ë¶ÈCM¡Ö·¯¤Î¶¯¤¤´ê¤¤ÊÔ¡×¤Ë½Ð±é¡£
¸ø¼°X¡Ú@DP_KANIAIRI¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@airi.19741010¡Û¡¡
²Ä»ù°¦Íü¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø½éÎø¥¸¥ì¥ó¥Þ¡Ù¡¡»£±Æ¡¿ºÙµï¹¬¼¡Ïº¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Âçµ×ÊÝÏÂÂ§¡¡»£±Æ¡¿ºÙµï¹¬¼¡Ïº