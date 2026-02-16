¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥·¥åÉÕ¤¡Û¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÆâÂ¢¤Î¥«¥á¥é¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç»£±Æ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖTELESIN ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°»£±Æ¥°¥ê¥Ã¥×¡õ¥é¥¤¥È¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤Ç¡Ö¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥·¥åÉÕ¤¡Û¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÆâÂ¢¤Î¥«¥á¥é¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç»£±Æ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØTELESIN ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°»£±Æ¥°¥ê¥Ã¥×¡õ¥é¥¤¥È¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥åー¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî´¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥°¥ê¥Ã¥×¤È¥é¥¤¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢TELESIN¼Ò¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°»£±Æ¥°¥ê¥Ã¥×¡ÖPRO SHOT IMAGING GRIP¡×¤È¡¢¥»¥Ã¥È¤Î¡ÖMagnetic Flashlight for Phones¡×¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖMagnetic Selfie Ring Light¡×¤À¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤ÏMagSafe¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢iPhone¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¼§ÎÏ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¤½¤Î¼Á´¶¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¡£¶âÂ°¥Ñー¥Ä¤ä¥ì¥¶ーÄ´¤Î»Å¾å¤²¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Bluetooth¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿ー¡¢¥ºー¥à¡¢»£±Æ¥âー¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤¤¤Ã¤¿Áàºî¤ò¼ê¸µ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ä¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¹Ô¤¨¤ëÅÀ¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÃ±ÂÎ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤è¤ê¤â³ÊÃÊ¤Ë°ÂÄê¤·¤¿»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¡ÖiPhoneÃ±ÂÎ¤Ç»£¤ë¤è¤ê¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍøÊØÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ËÜÂÎ¤Ë¤Ï3200mAh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£¥»¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Êä½õ¸÷¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿§²¹ÅÙ¤ÎÄ´À°¤ä¥Õ¥é¥Ã¥·¥å»£±Æ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î»£±ÆÉÊ¼Á¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¼ÂºÝ¤ËÇö°Å¤¤¼¼Æâ¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥¤¥È¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ë¼Ì¤ê¤Î°ã¤¤¤òÈæ³Ó¡£Êä½õ¸÷¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èï¼ÌÂÎ¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬Á¯ÌÀ¤Ë»£¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¡Ö¸«¤¿¤é´í¸±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊªÍß¤ò¤½¤½¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë¥í¥Þ¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾²Á¡£ÁíÉ¾¤È¤·¤Æ73ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÉÕ¤±¤¿¡£½ÅÎÌ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¾ï»þÁõÃå¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ëµ¡²ñ¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð»£±Æ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û»£±Æ¤òµá¤á¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¸ÍÅÄ³Ð¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÅÄ³Ð»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌòÃø½ñ150ºý°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ·î´Ö30ËÜ°Ê¾å¹¥É¾¼¹É®ÃæITµ¡´ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ú¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¡£»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤Î¥ï¥¶¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª