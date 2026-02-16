廣畑実さん推奨…飛距離アップに必須の「腕が勝手に振られる」スイング習得術

豪快なホームランなど長打を生み出す「迫力あるスイング」は、どうすれば身につくのか。大阪桐蔭高で主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で野球指導者として活躍する廣畑実氏さんは「手で振ろうとするから迫力が出ない」と、多くの選手が陥る“間違い”を指摘する。

ボールを遠くに飛ばしたいと思うほど、人間は腕力に頼りがちだ。しかし、体幹や下半身に比べれば、その力は微々たるもの。廣畑さんが提唱するのは、極端に言えば「腕を忘れる」こと。バットを握ってはいるが、手で振る意識を完全に捨てるドリルだ。

打撃姿勢を取った後、「トップに腕を置いたまま、後ろ（捕手側）の胸と腰を引っ張ってきてください」。手は動かさず、後ろ側の胸と腰を投手方向へ回す。

すると、上半身と下半身の間に捻転差が生じる。体は「苦しい」状態になるが、限界まで耐えた「苦しさ」が解放された瞬間、置き去りにされていた腕が、ゴムが弾けるように勝手に飛び出してくる。

「『トップから腕でドン』と出すスイングはダメ。後ろの胸と腰を引っ張ることで、腕が勝手に『ギュン』と出てくる。これが迫力なんです」。自ら腕を出すのではなく、体が回転する勢いに引っ張られ、腕が“出されてしまう”感覚。これが「勝手に振られる」状態だという。

加えて、前傾姿勢で体の近くにスペースを作り、後ろの胸と腰でリードすることを意識する。そうすれば、意識しなくてもバットは体の近くを通りヘッドが走る。「腕で操作しようとしないこと」。それが、見る者を圧倒するスイングを手に入れる近道だ。（First-Pitch編集部）