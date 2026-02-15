ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが15日に行われ、国別世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同3位の韓国と対戦した。韓国の“先輩”を探す視聴者が続出した。

1勝3敗と追い込まれている日本が、5戦目で対戦したのは韓国。2018年平昌五輪では銀メダルに輝いた強豪国だ。

平昌の準決勝ではLS北見（現ロコ・ソラーレ）の日本と対戦。メガネをかけたスキップ、キム・ウンジョンが“メガネ先輩”として大きな話題になった。

この日、日本と対戦したのは別のチーム。Xには「メガネ先輩いないのかー」「韓国今回はメガネ先輩は出てないの？」「韓国カーリングで思い出すのはメガネ先輩だなぁ懐かしいなぁ」「今回はメガネ先輩いないか ちょっと寂しいね」「メガネ先輩どこー？」などの声が上がっていた。

「メガネ先輩」というあだ名は、韓国でも大人気の日本漫画「スラムダンク」の登場人物から。2018年夏に結婚し、翌年には長男を出産。北京五輪では日本に勝利したものの、予選敗退（8位）に終わった。育児と練習を両立させながら3度目の五輪を目指したが、2025年に行われたミラノ・コルティナ五輪への代表選考会で敗れ、惜しくも代表の座を逃した。



