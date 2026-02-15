『水曜日のダウンタウン』「名探偵津田」で話題のセクシー女優を直撃。演技はアドリブ「過去の経験が活きた」
『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の人気企画「名探偵津田」にセクシーな幽霊役として出演し、大きな話題を呼んだ矢埜愛茉（やのえま）さん。
15歳で芸能界デビューし、2014年にはグラビアアイドルの登竜門とされる「日テレジェニック2014」に選出。早くから注目を集める存在となった彼女だが、その歩みは決して順風満帆ではなかった。思い描いていた理想と現実の間には、大きな隔たりがあったという。
一度は芸能活動を離れ、社会人としての生活を経験。その後、再び表現の世界へと戻り、グラビアや女優として活動を重ねてきた。そして2024年、新たな選択としてセクシー女優というステージに踏み出している。
今回のインタビューでは、長年続けてきた趣味のカメラの話を入り口に、昨年12月よりフリーとして活動することを選んだ理由、現在の仕事への向き合い方、そして今後の展望などを語ってもらった。
◆カメラマンとしての仕事もしたい
――1月に2年連続で写真展を開催されていましたが、カメラ好きなんですよね？
矢埜愛茉（以下、矢埜）：祖父からアサヒペンタックスのカメラを引き継いだんです。
――ペンタックスの前に「アサヒ」を付けるところがマニアックですよ。
矢埜：祖父がアサヒペンタックスのフィルム一眼レフカメラを使っていたんです。そのカメラにオールドレンズが付いていたので、そこからオールドレンズにはまり、魅力に取りつかれました。
――渋いですね。
矢埜：でも、初めて撮ったときは、現像したら、ちゃんとフィルムが装填されていなくて、全く写っていなかったんです。
――カメラ初心者あるある話です。
矢埜：そこから2、3回くらいはフィルムでの撮影に失敗したんですけど、ようやく綺麗に写ったときは安心しました。デジタルカメラだとすぐにチェックできるんですが、フィルムは現像しないとチェックできないのが、逆に醍醐味ですよね。それで一時期、フィルムカメラにすごくはまっていました。
――世の中が本格的にデジタルカメラに移行したのは2005年くらいですよね。
矢埜：そうかもしれないです。私が中学生のときまでは写ルンですを使っていて、修学旅行も写ルンですでした。当時もフィルムはどんどん高くなっていた時期でしたね。私が最初に使ったフィルムは、映画っぽく撮れるようなフィルムで、1本3,500円くらいしたんです。
――フィルムカメラの面白さはなんですか？
矢埜：グラビアアイドル時代、ファースト写真集を出したんですけど、そのカメラマンさんがフィルムで撮られる方で、ハーフサイズのカメラを使い、フィルムで撮っていただいたんです。
――ハーフサイズもご存じですか。かなり詳しいですね。
矢埜：そのカメラマンさんは、カメラのフィルム蓋を一瞬だけ開けて、あえてフィルムを感光させる技法を使っていたんですよ。出来上がった写真集を見たら、すごく綺麗に感光していて、私も試しました。
――ネガフィルムの感光部分がオレンジ色になるんですよね。
矢埜：そうです。しかも、撮影後に少しだけ蓋を開けるんです。
――それはかなりの技術ですね。
矢埜：そこから私も一時期ハーフカメラにはまり、デジタルのハーフカメラも買いました。
◆もはやプロ並みのこだわり…
――いろいろと試しているんですね。そして現在も通なカメラを使用しているんですよね。
矢埜：RICOH GR、FUJIFILM X100VI、たまにソニーのαシリーズを使っています。GRは今みたいに流行る前に購入したんです。以前から在庫が品薄だったんですけど、買いに行ったらたまたまカメラ店にあったんですよ。
――いまやプレミアがついています。
