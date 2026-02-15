宮世琉弥、ランウェイ登場の瞬間から歓声止まず 雰囲気ガラリメイクに「新鮮」「かっこよすぎ」の声【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】俳優の宮世琉弥が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】22歳俳優の激変姿
宮世は紫のシャツに白とグレーを基調としたセットアップを着こなし、オープニングショーに登場。ランウェイに登場した瞬間に会場では大きな歓声が上がった。また、目元にはゴールドのラインストーンが輝き、涙袋にラメを入れたメイクも披露し、普段の印象とは一変。ファンからは「新鮮」「似合ってる」「かっこよすぎ」「といった反響も寄せられている。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
