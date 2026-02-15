【ちいかわ】松屋・松のやコラボ第2弾がスタート！ コラボメニューでグッズをゲット
「松屋・松のや」×「ちいかわ」コラボ企画の第2弾がスタート。原作に登場するカレーをイメージしたコラボメニューとおこさまメニューをご注文で、オリジナルグッズがもらえる。
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描く X（旧 Twitter）発の漫画作品。ちいかわたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々を描いた物語。大人から子どもまで幅広い人気を博し、フォロワーは444万人を突破している（2025年12月19日時点）。日本キャラクター大賞2022・2024・2025のグランプリを受賞している。
2026年2月17日（火）10時より、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」 、とんかつ店の「松のや」において、「ちいかわ」とのコラボ企画が開催される。
コラボメニュー第2弾として、こだわりの本格スパイス使用、「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」が販売される。こちらは原作に登場する「鬼辛カレー」をイメージした商品で、オリジナルのポップアップシートとピックを添えての提供となる。
そしてコラボメニュー1品のご注文につき、「松屋」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナルフィギュア」（デザインは全6種類）が1個、ランダムでプレゼントされる。
また、おこさまメニュー1品のご注文につき、「松屋／松のや」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナルスライドパズル」（デザインは全6種類）が1枚、ランダムでプレゼントされる。
さらに、コラボ限定「オリジナルコラボどんぶり」をWEB抽選で100名様にプレゼント。こちらは、応募対象期間中に松屋・松のやで発行された、ご注文合計金額800円（税込）以上の領収書（食券、レシート、web 領収書）を撮影して、専用フォームへ必要事項を入力して応募できる。
（C）nagano
