【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】TTFCにてインタビューやオーディオコメンタリー配信！
本日2月15日（日）よりスタートした「PROJECT R.E.D.」第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。東映特撮ファンクラブ（TTFC）では、出演キャストの【クランクイン直前インタビュー】、本日配信の第1話「赤いギャバン」の【オーディオコメンタリー】など関連コンテンツを早くも会員見放題配信。さらに、キャラクターと一緒に写真が撮れるカメラ機能【東映特撮ファンカメラ】にも『ギャバン・インフィニティ』が登場する。
出演キャストのクランクイン直前インタビューでは、キャストたちの撮影が始まる前の意気込みやコメントをお届け。「弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ」役の長田光平編、「伊達大佐」役の松永有紘編、「アギ」役の有坂心花編の3本を本日2月15日（日）より配信される。次週2月22日（日）10時からは「哀哭院刹那／ギャバン・ブシドー」役の赤羽流河編、「和仁淵力哉」役の安田啓人編を、3月1日（日）10時からは「祝 喜輝／ギャバン・ルミナス」役の角心菜編、「高鳴寿」役の谷田ラナ編を会員見放題配信予定だ。
また、本日放送第1話「赤いギャバン」のオーディオコメンタリー（副音声）を会員見放題配信。長田光平（弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ役）、福沢博文（監督）、久慈麗人（チーフプロデューサー）が出演して、ここだけでしか聞けない作品のウラ話を語る。「多元宇宙（コスモレイヤー）」という壮大な世界観を表現するために福沢監督と久慈プロデューサーが特にこだわったという音楽、そこに込めた想いや注目ポイントを聞けば『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』をさらに楽しめるはず。そして、極秘に制作が進められた新シリーズ「PROJECT R.E.D.」ならではのトラップがオーディションにあり！？ 長田光平のオーディションエピソードは必聴だ。
そして、TTFCアプリ内に実装されているキャラクターフレーム付きカメラ機能「東映特撮ファンカメラ」に早くも【ギャバン・インフィニティ】【ギャバン・ブシドー】【ギャバン・ルミナス】の3キャラクターが登場。ぜひ、初回放送記念にギャバンといっしょの記念写真を撮ろう。フレーム内のキャラクターは拡大＆縮小、配置の変更が自由にできる。もちろんインカメラに設定しても撮影可能だ。
撮影した写真はご自身のスマートフォンまたはタブレット端末の写真アプリ内に保存ができるので、各種SNSへの投稿もできる。
さらに、テレビシリーズ本編のウラで巻き起こる知られざるギャバン達の日常を描く放送連動コンテンツ・スピンオフミニドラマシリーズ『補完捜査 ギャバンの非番』が、3月8日（日）に放送される第4話以降連動し、毎週日曜10時にTTFCにて会員見放題配信を開始。
東映特撮ファンクラブ（TTFC）なら『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』本編も放送直後からいつでも会員見放題配信。放送終了以降に適宜、「日本語字幕」も追加している。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）テレビ朝日・東映 AG・東映
