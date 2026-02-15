猫を飼いたいと思ったことがある人は多いと思います。その一方で、「もし自分が猫アレルギーだったらどうしよう…」と不安に感じたことがある人も少なくないのではないでしょうか。アレルギー体質の人でも猫を飼うことは可能なのでしょうか。アレルギー体質の人が猫を飼うために必要な工夫や心構えなどについて、獣医師の椿直哉さんに聞きました。

【要注意】意外すぎる「果物」も絶対ダメ！ これが「猫が食べたら危険なもの」です

アレルギー体質でも猫を飼うことは可能だが…

Q.そもそも、猫アレルギーになると、どのような症状が出るのでしょうか。

椿さん「私は獣医師なので、ヒトのアレルギー診療そのものは正直なところ専門外です。そのため、診断や治療方針の判断は医療機関に相談していただくのが前提になります。その上で、一般的に『猫アレルギー』といわれるときに、どんな症状が多いのか、分かりやすくお話ししますね。

代表的な症状としては、くしゃみ、鼻詰まり、目のかゆみや涙、目やに、息苦しさ、皮膚のかゆみ、じんましんなどが挙げられます。ただ、アレルギー反応の出方は本当に人それぞれで、同じ“猫アレルギー”といっても、症状の種類も強さもかなり幅があるようです。複数の症状が出る人もいれば、目だけ、鼻だけという人もいます。

あと大事なのは、軽度の人と重度の人とでは、生活への影響がまったく違うということです。もし『暮らしに支障が出る』『息苦しさがある』『ぜんそくみたいになる』など、日常生活に影響が出ている場合は、無理せず医療機関の受診を検討した方が安心だと思います」

Q.猫アレルギーの人が猫を飼っても問題はないのでしょうか。もし飼っても問題ない場合、症状を悪化させないためにはどのような対策が必要なのでしょうか。

椿さん「猫アレルギーがあるからといって、必ずしも“飼ってはいけない”ということはありません。ここも個人差がすごく大きくて、症状が軽度の人であれば、工夫しながら一緒に生活できているケースも少なくない印象です。もちろん、症状が強い人に『大丈夫ですよ』と簡単には言えないので、そこは医療機関と相談しながらになります。

実は私自身もアレルギー体質なのですが、猫と暮らしていますし、獣医師の中にも、動物のアレルギーを持ちながら臨床の現場で働いている人もいます。だからこそ“ゼロか100か”ではなくて、症状の程度と対策の組み合わせで落としどころを探していくという考え方が現実的だと思います。対策として一番効果が出やすいのは、生活環境を整えることですね。具体的には、掃除や洗濯、部屋の換気を小まめに行い、空気清浄機を導入するなどして、アレルゲンがたまりにくい状態を作ることです。

それから、猫の抜け毛が付きやすい布製品、例えばラグやブランケット、クッションみたいなものは、『量を減らす』『素材を選ぶ』『洗えるものにする』といった工夫をするのが現実的です。『全部やらなきゃ』ではなくて、できるところからでいいので、まずは“ためない”方向に寄せていくのがポイントだと思います」

Q.猫を飼う際は、事前にアレルギー検査のようなものを受けた方がよいのでしょうか。猫を飼う際に準備すべきことについて、教えてください。

椿さん「可能であれば、事前に検査しておくのがよいと私は思っています。なぜなら、『猫を飼い始めてから重度のアレルギーが分かって、どうしても手放さざるを得ない』という状況は、飼い主にとってもつらいですし、猫にとっても大きな負担になることが多いからです。

特に、以前に猫カフェに行ったときや、猫を飼っている人の家に遊びに行ったときに、『鼻がムズムズした』『目がかゆくなった』『息がしにくかった』といった経験がある人は、検査を考えてもいいと思います。

その上で、もし“飼う”方向で進めるなら、最初から完璧を目指すよりも、『症状が出たらどこに相談するか』『掃除や換気の習慣をどうつくるか』みたいに、生活の設計をしておくと安心ですね。

あと、ペットショップではなく保護団体などから猫を譲り受ける場合は、トライアル期間を設けていることもあります。1週間とか1カ月とか、期間は団体によって違いますが、実際に一緒に暮らしてみて“症状がどのくらい出るか”を確認できるのは、すごく大きなメリットだと思います。『理屈』だけじゃなくて『生活』として確かめられるので、結果的に猫にとっても飼い主にとっても無理が出にくいですよね」

＊ ＊ ＊

猫アレルギーであることが判明した場合、問題なく一緒に暮らしていけるかどうかの見極めが重要です。軽度の猫アレルギーであれば、部屋を清潔にしたり、換気をしたりなどの工夫によって、アレルギーの症状を抑えることができるといいます。もしも猫を飼いたいと思っていてアレルギーがあるか不安という場合、アレルギー検査を受けてみるとよいかもしれません。