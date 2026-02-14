この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が融資の二極化を解説！『不動産投資をするなら自分の属性に合わせて金融機関へ行け！最新の年収別おすすめ銀行融資について解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が語る『不動産投資をするなら自分の属性に合わせて金融機関へ行け！最新の年収別おすすめ銀行融資について解説します！』は、先行き不透明といわれる2026年以降の融資環境を読み解くための実践的視点を提示する内容である。



木村氏はまず、「融資がどんどん厳しくなっている」という通説に対し、それは一面的な見方に過ぎないと指摘する。確かに引き締めの動きは存在するが、最も厳しかったのは2019年から2020年にかけての局面であり、足元では融資を積極化する金融機関も増えているという。現在は“出す側”と“出さない側”が明確に分かれる二極化の状態であり、悲観的な情報だけを拾えば機会損失につながるという分析は示唆的だ。



動画では年収2,000万円以上、1,000万円以上、700万円以上といった区分ごとに、現実的に狙える金融機関の方向性を整理する。ただし木村氏が繰り返し強調するのは、年収という属性だけで判断してはならないという点である。銀行が見ているのは売買価格そのものではなく、土地と建物から算出される資産価値、いわゆる積算評価である。とりわけ築古物件では建物価値が限定的になるため、土地価格との乖離が審査結果を左右する。価格差が小さい物件は評価が伸びやすいという構造は、融資戦略の核心といえる。



さらに、信用金庫・信用組合との関係構築についても踏み込む。将来的な審査厳格化の可能性が取り沙汰される中で、日頃から取引実績を積み重ねているか否かが優先順位に影響するという。エリア要件や支店ごとの特徴も含め、情報の深さが結果を分ける現実は重い。後半のアフタートークでは実際の融資事例にも触れられ、条件が合致したときの伸びしろが具体的に語られる。融資環境を嘆く前に、自身の属性と物件評価をどう組み合わせるのか。その戦略の全体像は動画で確認すべき内容である。