【ロッキン出演のプロが解説】「ミセスはロックじゃない」発言はなぜ生まれるのか？バンド界隈に潜む“宗教論”の知られざる背景
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」が、「【禁断】Mrs. GREEN APPLEは"ロック"じゃない？同年ロッキンに出演したプロから見た「宗教論」と「胸ぐら」の話」と題した動画を公開。
Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が「ロックではない」と言われる風潮について、バンドマンの視点からその言葉の定義や発言者の心理を分析し、問題の本質を解説した。
スタッフがミセスのライブに行った話をバンドマンの友人にしたところ、「あれはバンドじゃないじゃん」と鼻で笑われたという体験談を披露。
これをきっかけに、自身もミセスと同年（2016年）に「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」に出演した経験を持つ平井拓郎氏が、「ミセスはロックか否か」という長年の論争に切り込んだ。
平井氏はまず、「ロック」という言葉の定義が曖昧である点を指摘。音楽的な要素で定義するならば、エレキギターが使われていればロックと見なすこともできるが、この論争はそうした話ではないと語る。
平井氏は、この問題の本質を「音楽的な話ではなく、宗教的な問題」だと断言。
「『ミセスはロックじゃない』と言う人は、そう言うことにメリットを感じている」とし、自分が信じる「ロックの神」とは違うという精神論・宗教論に基づき、相手より優位に立とうとする心理が働いていると分析した。
さらに平井氏は、人気が出たバンドが「ロックじゃない」と批判される背景には、「商業的にセルアウトしたものはロックじゃない」という価値観があると解説。
「今の世の中で売れたということは、何かしら“売れ線”っぽいことをやったんじゃないかという勘が働く」と述べ、それが「ロックじゃない」という評価につながっているとの見解を示した。
では、「ロックじゃない」と言われたらどう対抗すべきか。
平井氏は「本当に太刀打ちするなら」と前置きし、2つの武器を提案。一つは「君が思うロックって何なの？」と質問を重ねて相手の定義を曖昧にさせ、思考停止に追い込む「ヒアリング」。もう一つは、「本当のロックを教えてやろうか」と胸ぐらを掴むという、究極の「ロックな行動」であると冗談めかして語った。
最後に平井氏は、ミセスの活躍は「地べたで騒いでる人たちの声が全く届かないぐらい天上（上の次元）にいる」と評価。結論として、「ロックだね」「ロックじゃないね」という言葉は、信じる神が違う者同士の不毛な宗教論争につながるため、「安易に口にしてはいけない危険な言葉」だと締めくくった。
チャンネル情報
メジャーデビュー、ロッキン等大型フェス出演を経験した平井拓郎が、音楽業界のリアルな裏側を日水金20時に発信。バンドの現実と成功のウラ側夢と金の間でもがく表現者への指針経営者視点の音楽ビジネス実体験に基づく失敗談や業界のウラ話など、本気で音楽を志す方や好奇心旺盛な方へ届けます。