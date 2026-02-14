ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

踏み出すたびに軽く、滑らかに。プレーを支える【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

1


最上級の履き心地を追求した「T3000 V7」のターフモデルに、チームカラーに合わせやすい新色が登場した。ランニングシューズでも高い評価を得ているFRESH FOAMをミッドソールに搭載し、柔らかさと反発性を両立したクッショニングが足への負担を軽減する。

2


アッパーにはシンセティックレザーとメッシュを組み合わせたノーソー構造を採用し、縫い目を極力排したことで快適なフィット感と軽さを実現している。

3


フルグラウンドコンタクト構造のアウトソールは、スムーズな重心移動を促し、ウォーミングアップから練習まで安定した動きをサポートする。

4


競技シーンでも日々のトレーニングでも使いやすい設計で、パフォーマンスを引き出すための機能をバランスよく備えた一足だ。