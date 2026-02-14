クリエイターのなつさんの漫画がインスタグラムで1400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

息子と外食に出かけたときのこと。酔っ払いのおじさんが息子を見て、突然こちらに近づいてきました。息子が戸惑っているとおじさんは…という内容で、読者からは「こんなの、大人でもびっくりする！」「危険とは思いつつ、憎めないおじさん（笑）」などの声が上がっています。

酔ったおじさんが「あらがえなかったもの」とは？

なつさんは、インスタグラムで作品を発表しています。なつさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

なつさん「驚きとほっこりが同時に起こった強烈な出来事だったので、忘れないうちに形に残しておこうと思い、描きました」

Q.突然、酔っ払いのおじさんが近寄ってきたとき、どのように感じましたか。

なつさん「正直、最初は『えっ、何！？』と身構えてしまいました。子どもも一緒だったので警戒したのですが、おじさんの目的がまさかの『ほっぺ』だと分かった瞬間、拍子抜けすると同時に、平和すぎる理由に笑ってしまいそうになりました」

Q.今回のような出来事はよくあるのですか。

なつさん「ここまでストレートに『ほっぺ』を褒めてくる人は珍しいですが、子連れで歩いていると、意外な形で声を掛けていただくことはあります」

Q.この後、息子さんは何か言っていましたか。

なつさん「息子は『知らない人から急に触られるのはちょっとね…』と戸惑っていましたが、この日のことは本人も面白さの方が勝ったみたいで、その後は笑い話にしていました」

Q.なつさんから見て、息子さんのほっぺはいかがですか。

なつさん「例えるなら、つきたてのお餅のような柔らかさです。おじさんが思わず千鳥足で寄ってきてしまう気持ちも、実は少しだけ分かってしまいます」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

なつさん「『何だか憎めないおじさん！』『それにしても、知らない人は困る…！』など、さまざまなコメントをいただいて、描いてよかったなと感じています。中には、防犯面を心配してくださる声もあり、改めて気を付けつつ、こうした温かい交流も大切にしたいなと思いました」