【漫画】酔ったおじさんが息子へ急接近！ 身構えた母も拍子抜け…“思わぬ目的”に「これは困る！」【作者取材】
クリエイターのなつさんの漫画がインスタグラムで1400以上の「いいね」を集めて話題となっています。
息子と外食に出かけたときのこと。酔っ払いのおじさんが息子を見て、突然こちらに近づいてきました。息子が戸惑っているとおじさんは…という内容で、読者からは「こんなの、大人でもびっくりする！」「危険とは思いつつ、憎めないおじさん（笑）」などの声が上がっています。
酔ったおじさんが「あらがえなかったもの」とは？
なつさんは、インスタグラムで作品を発表しています。なつさんに作品について話を聞きました。
Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。
なつさん「驚きとほっこりが同時に起こった強烈な出来事だったので、忘れないうちに形に残しておこうと思い、描きました」
Q.突然、酔っ払いのおじさんが近寄ってきたとき、どのように感じましたか。
なつさん「正直、最初は『えっ、何！？』と身構えてしまいました。子どもも一緒だったので警戒したのですが、おじさんの目的がまさかの『ほっぺ』だと分かった瞬間、拍子抜けすると同時に、平和すぎる理由に笑ってしまいそうになりました」
Q.今回のような出来事はよくあるのですか。
なつさん「ここまでストレートに『ほっぺ』を褒めてくる人は珍しいですが、子連れで歩いていると、意外な形で声を掛けていただくことはあります」
Q.この後、息子さんは何か言っていましたか。
なつさん「息子は『知らない人から急に触られるのはちょっとね…』と戸惑っていましたが、この日のことは本人も面白さの方が勝ったみたいで、その後は笑い話にしていました」
Q.なつさんから見て、息子さんのほっぺはいかがですか。
なつさん「例えるなら、つきたてのお餅のような柔らかさです。おじさんが思わず千鳥足で寄ってきてしまう気持ちも、実は少しだけ分かってしまいます」
Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。
なつさん「『何だか憎めないおじさん！』『それにしても、知らない人は困る…！』など、さまざまなコメントをいただいて、描いてよかったなと感じています。中には、防犯面を心配してくださる声もあり、改めて気を付けつつ、こうした温かい交流も大切にしたいなと思いました」