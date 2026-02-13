「ポムポムすぎるよ展」サンリオピューロランドで開催へ！ ポムポムプリン30周年を記念して
サンリオピューロランド（以下：ピューロランド）は、4月10日（金）から12月31日（木）までの期間、ポムポムプリンの30周年を記念したスペシャルイベントを開催する。
【写真】ポムポムプリンの“おしり”のフォトスポットも！ 各コンテンツ詳細
■新コスチュームをお披露目
今回開催される「POMPOMPURIN 30th Anniversary」は、「肩の力を抜いて、ポムっと一息」がテーマ。ポムポムプリンが癒してくれる、そんなホッと一息つける時間を来場者に過ごしてもらうため、ポムポムプリンの魅力がぎゅっとつまった、さまざまなコンテンツが展開される。
イベント開催に先駆けて公開されたメインビジュアルには、新コスチュームをまとったポムポムプリンと、チームプリンのマフィン、スコーン、ベーグルをデザイン。
新コスチュームには、おひさま＆元気をイメージしたオレンジ色のバンダナをポイントに、チームプリンとおそろいのドッグタグや、おやつを入れて持ち歩けるおでかけ用のお散歩バッグ、ポムポムプリンがおいしそうな“プリン”を持っている様子を描いたバックプリントなど、遊び心がちりばめられている。
新しいコスチュームを着たポムポムプリンたちは、パークオープン時間に来場者をお迎えするウェルカムグリーティングなどに登場する予定だ。
■200点もの特別展示
さらに期間中は、ポムポムプリンの魅力をたっぷり200点も詰め込んだ特別展「ポムポムすぎるよ展」が、館内いっぱいに登場。本展示では、「いい人すぎるよ展」などでおなじみの“entaku”協力のもと、チームプリンのみんなが心を込めて準備した“プリンだらけ”の展示空間が用意され、ポムポムプリンのかわいさ、やさしさ、ふしぎさなど、さまざまな魅力が9つの「〇〇すぎるよ」をテーマに届けられる。
加えて、ポムポムプリンの魅力がぎゅっと詰まった特別な世界を、「ポムポムすぎるよ展」の要素と音楽にあわせたイルミネーションで楽しめる特別なショーが実施されるほか、3階エントランスには、期間限定でポムポムプリンの大きなバルーンや、ポムポムプリンたちのトレードマークである“おしり”のフォトスポットを設置。ピューロランドが、30周年を迎えるポムポムプリンの世界観で包まれる。
