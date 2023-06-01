FAカップ決勝が16日に行われ、チェルシーとマンチェスター・シティが対戦した。今季ここまで無冠に加え、プレミアリーグでもヨーロッパコンペティション出場圏外の9位に甘んじるチェルシー。ただ、FAカップでは準決勝でリーズを1−0で退けて決勝進出。今季唯一のタイトルとともに来季ヨーロッパ出場へ重要な大一番ではリース・ジェームズやエンソ・フェルナンデス、コール・パーマー、モイセス・カイセド、ジョアン・ペドロと