日本ミシュランタイヤ株式会社は、Primacyシリーズの新製品として、プレミアム・コンフォートタイヤ「MICHELIN Primacy 5 energy」を2026年4月1日より順次発売すると発表した。

同製品は、低燃費性能や耐摩耗性能、ウェット性能を高い次元で両立し、環境性能と上質な乗り心地を追求したモデルである。静粛性や美しい外観にも配慮し、日常のドライブに快適さと持続可能性を提供するタイヤとなる。

日本ミシュランタイヤ、くつろぎを味わうPrimacyシリーズの新製品「MICHELIN Primacy 5 energy」を発売

～環境性能と上質さを磨き上げた、プレミアムコンフォートタイヤ～

「すべてを持続可能に」を企業ビジョンとするミシュラン（日本法人本社：群馬県太田市、代表取締役社長：須藤 元）は、環境性能と上質な乗り心地を磨き上げたプレミアム・コンフォートタイヤ「MICHELIN Primacy ５ energy （ミシュランプライマシー５エナジー）」（16インチから21インチの全21サイズ）を4月1日より順次発売します。価格はオープンです。

e-Primacyの後継である「MICHELIN Primacy 5 energy」は、優れた低燃費性能、耐摩耗性能とウェット性能を兼ね備えた環境に配慮したプレミアム・コンフォートタイヤで、低燃費性能においては最高グレードAAA(1)を獲得し、毎日のドライブで確かな違いを実感できます。

また、ロングライフ（長寿命）設計により摩耗に強く、濡れた路面でも安定したドライビングを実現し、さらに交換頻度を減らすことで環境への負荷低減に貢献します。トータルパフォーマンスと環境配慮を両立したこの製品は、上質な乗り心地とともに、持続可能な未来の実現に貢献します。

さらに、サイドウォールには深みのある黒さと、ベルベットのような高級感ある手触りの「フルリング・プレミアムタッチ(2)」を採用し、美しい佇まいに仕上げました。

環境への配慮を日常の選択に取り入れるプレミアム志向のドライバーに、静かで快適な走りとともに、足元から品格を添えるスタイリッシュさを提供します。

(1) JATMAによる低燃費タイヤ等のラベリング制度によるグレード

(2) 18インチ以上のサイズにフルリングプレミアムタッチ採用

【製品特徴】

タイヤラベリング制度で最高グレードのAAA(1)を獲得 走るほどに差が出る、優れた耐摩耗性能 ウェットブレーキング性能、約4.5％(2)向上タイヤラベリング制度によるウェットグレード：ｂ/c(3) プライマシーとしての快適性を支える優れた静粛性能

(1)(3)JATMAによる低燃費タイヤ等のラベリング制度によるグレード サイズによる

(2)【試験条件】〇タイヤサイズ 225/50R18 99W XL (Primacy 5 energy), 225/50R18 99W XL (e Primacy) 〇試験空気圧 230kPa 〇試験荷重 1名＋計測機器 〇試験リム幅 7.5J 〇試験車両名 TOYOTA COROLLA CROSS 全輪駆動 〇 試験場 GKNドライブライン試験場 〇試験方法 80km/hから完全停止までの制動距離を測定 〇制動距離 MICHELIN Primacy 5 Energy 27.08 m , MICHELIN e Primacy 28.36 m, 〇詳細なテスト条件と結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。 テスト結果はあくまでテスト値であり、普遍的なものではありません

【製品性能 対比イメージ】

※図はイメージです

【採用技術】

「エナジー パッシブ 2.0 コンパウンド 」

energy passive 2.0 compound

新しい世代の合成ゴムを使用したエナジーコンパウンド。

これにより、優れた転がり抵抗と濡れた路面でのグリップ性能、さらには耐摩耗性をさらに高い次元でバランスさせることに成功しました。

「スリムベルト」

slim belt

※図はイメージです

エネルギー損失を極限まで減らすためのトレッド構造、スリムベルトを採用。

スチールベルト、キャッププライ、アンダートレッド部のパッケージを、強度を保ちつつ、スリム化し、転がり抵抗を低減。

燃費やBEVのバッテリーレンジの向上に貢献します。

「マックスタッチ・コンストラクション」

Maxtouch construction

※図はイメージです

内部構造の最適化により、トレッド面のより均一な接地圧分布を実現。

これにより加速時、ブレーキング時、コーナリング時においても接地面が安定し偏摩耗を抑制しロングライフに貢献します。

「ピアノアコースティックテクノロジー」

piano acoustic technology

※図はイメージです

ピアノアコースティックテクノロジーにより、サイズの異なるブロックを最適に配置。不快な周波数の音を効果的に低減しました。

「サイレント・リブテクノロジー」

Silent rib technology

※図はイメージです

Primacyシリーズの代表的な技術である「サイレント・リブテクノロジー」* をベースに、静粛性がさらに進化。センターの３本のリブに補強を入れ、ブロックの変形によるポンピング効果で発生するパターンノイズを低減。プレミアムコンフォートタイヤとしての上質な乗り味を追求し、さらに静粛性にこだわりました。

*タイヤの周方向のどのセクションでカットしても溝の面積が

一定近くに保つよう設計することで、溝から吐き出される空気の体積を一定にし、そこから発生するノイズ（空気の振動）のバリエーションを抑制

「フルリングプレミアムタッチ」

Full ring premium touch

タイヤサイドウォールに深みのある上質な黒さとベルベットのような高級感ある手触りを実現。広範囲へ採用してより高品質な見た目へ。

*18インチ以上のサイズにフルリングプレミアムタッチ

【130年以上にわたりイノベーションを牽引】

ポリマー開発、プロセス工学、ハイテク素材の専門技術、データ活用、その他の多岐にわたる分野で、ミシュラングループは創業以来、イノベーションを優先事項の中核に据えてきました。これを継続的に実行するために、研究開発部門に多くを依存してきました。ミシュラングループは、世界中に6,000人以上の研究者を擁し、年間12億ユーロのイノベーション予算そして11,000件の有効特許を誇ります。これらを基にして、モビリティの向上や変化する生活の改善を目指し、あらゆるソリューションを継続的に開発しています。

【すべてを持続可能に】

ミシュランは「すべてを持続可能に」という企業ビジョンのもと、人（People）、地球（Planet）、利益（Profit）三方良しの理想を叶え、2050年までに100％持続可能なタイヤを製造することを約束しています。大西洋で帆船による海上輸送の推進、東南アジアの天然ゴム栽培および森林保全の最適化、自動車産業の電動化への貢献など、グローバルに脱炭素への取り組みを進めています。ミシュランのサステナビリティ経営強化に向けたコミットメントは、以下をご参照ください。

2050年のビジョン：

https://news.michelin.co.jp/articles/michelin-tires-will-be-100-sustainable-in-2050

2030年に向けた戦略：

https://news.michelin.co.jp/articles/make-everything-sustainable-michelin-announces-strategy-to-2030

SDGsへの貢献：

https://www.michelin.co.jp/csr

【最後まで続く性能を目指して、「Performance Made to Last」】

路面の唯一の接点であるタイヤには、たくさんの性能が求められます。その一つに、摩耗が進んでもタイヤに求められるすべての性能を装着初期から長期にわたり安定して発揮させる性能があります。それは、より高い安全性と経済性に貢献し、人々のモビリティライフを充実させ、日々の生活をより豊かにすることに繋がります。さらに、安全性と経済性に優れたタイヤは、安心して摩耗末期まで使用することができ、消費されるタイヤをより少なくすることを可能にします。タイヤ製造に必要な原材料使用量や廃棄タイヤの抑制にもつながり、環境負荷の少ないサステナブルなタイヤを実現します。ミシュランは最後まで続く性能を目指して、「Performance Made to Last」という思想のもとタイヤを開発しています。

【ミシュランについて】

ミシュランは、人々の生活に変化をもたらす複合材料と体験機会を提供する世界的企業です。130年を超え工学材料のパイオニアとして、人類の進歩とより持続可能な世界の実現に一貫した貢献をしてきました。

高分子複合材料の深いノウハウをいかし、モビリティ、建設、航空、低炭素エネルギー、ヘルスケアなど様々な産業分野で重要な用途に使用される高品質なタイヤや部品を製造するため、常に革新を続けています。製品に込めた思いと、お客様目線のニーズをとらえ、ユニークで充実した体験を提供します。フリート向けデータやAIベースのコネクテッドソリューションの提供、ミシュランガイドの厳選したレストランやホテルのおすすめまで、事業領域は多岐にわたります。フランスのクレルモンフェランに本社を置くミシュランは、129,800人の従業員を擁し、世界175カ国で事業を展開しています。

