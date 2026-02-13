稲葉浩志がカバーする、Netflix 大会応援ソング「タッチ」のスペシャルムービー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

稲葉浩志がカバーする、Netflix 大会応援ソング「タッチ」のスペシャルムービーが公開された。

■稲葉浩志の歌声と過去大会の名シーンが合わさった特別映像

野球には、最後のアウトを取るまで何が起こるかわからない、予測不能なドラマがある。先日発表された不朽の名曲「タッチ」を稲葉浩志がカバーするという情報は、瞬く間に世間に広まり「どんな歌になるのかまったく想像できない」「早く聴いてみたい」と、その予測不能な展開に多くの人が期待の声を上げた。

そして、誰もが予想できなかったその歌声の一部が、スペシャルムービーとしてついに解禁される。

スペシャルムービーは、稲葉浩志がカバーする「タッチ」の冒頭からサビまでの一部が使用された映像。「タッチ」の原曲が持つキャッチーでドラマ性のある歌詞と、稲葉浩志のエネルギッシュなパッションを感じさせる歌声と力強いメロディが、ワールドベースボールクラシックの過去大会の名シーンと合わさることで、見る人の心を掴み、熱狂へと導く唯一無二の応援ソングへ。

Netflix 大会応援ソングを制作するにあたり、野球の持つ魅力と多くの人に親しまれてきた背景や楽曲の世界感を踏まえて、楽曲が「タッチ」に決定し、そして数々の国際的なスポーツ大会の応援ソングを歌ってきたボーカリスト・稲葉浩志によるカバーというかたちで実現。

稲葉浩志はカバーに際し「オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分の情熱を注ぎ込んで歌わせていただきました。痺れる戦いに身を投じる選手、監督、そしてそれを見守るファンの皆様、それぞれの思いがさらに膨らんでいく曲になりますように。そして2026年のワールドベースボールクラシックが最高の大会となりますように」と語っている。

■配信情報

『2026 ワールドベースボールクラシック』

全47試合／3月5日～3月18日 Netflix 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）

