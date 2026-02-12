NHKは、現在放送しているラジオ3波(ラジオ第1放送、ラジオ第2放送、FM放送)について、2026年度の番組改定にあわせて、3月30日から「NHK AM」と「NHK FM」の2波に再編する。周波数はNHK AMが現在のラジオ第1と同じ、NHK FMが現在のFM放送と同じ。

ラジオ第2の放送は3月29日深夜に終了となるが、放送しているほとんどの番組はNHK AMとNHK FMに移行する。

再編後も「いつでも、どこでも聴くことができる“暮らしの命綱(ライフライン”として、正確で迅速なニュースや生活情報、日々の暮らしに潤いをもたらす音楽番組や学びに役立つ教育番組などをお届けしていく」という。

NHK AMは、安全・安心を担う音声基幹波として、命と暮らしを守る情報をいち早く届け、ニュースや生活情報など多様なジャンルの番組を提供。

NHK FMでは、高音質な音楽・芸能や学びの機会を届ける音声波として、リスナーの興味・関心に深く応える音楽番組や、語学番組・高校講座など多様な学びに役立つ教育番組を提供する。

また、災害発生時には、災害の規模・状況に応じて2波でニュース、ライフライン情報、帰宅困難者向け情報といった、いのちと暮らしを守る情報を伝える。

そのほか、NHK AMとNHK AMの新メディアロゴや、ロゴカラーに合わせた新キャラクター「AMらじる」「FMらじる」を新たに制作した。

NHKラジオの音声と番組情報をネットで提供する「らじる★らじる」については、再編後も現在提供中の「放送の同時配信」と「放送から1週間の聴き逃し配信」サービスを引き続き提供。

なお、サービス名称については音声波の再編に合わせて変更。2025年10月から始まった「NHK ONE」に「らじる★らじる」も含まれていることから、NHK ONEの名称を加えた「NHK ONE らじる★らじる」に3月30日から変更される。

また音声波再編に関する情報をまとめた「音声波再編ホームページ」も開設。再編の最新情報や、現在ラジオ第2で放送している番組の、新年度からの放送時間帯を検索できるページなどを用意している。

周知広報番組も展開する。2月23日にはラジオ特番「NHK ラジオ番組引越センター(仮)」を放送。NHKのラジオ番組が2026年度から「どの波の、どの曜日、どの時間に移るのか」や、ラジオの全番組情報、再編するNHKラジオの楽しみ方、注目番組を紹介する。

放送は2月23日で、ラジオ第1とFMでは16時5分～16時55分、ラジオ第2も含めた3波では同日17時5分～17時55分。

そのほか、再編後のラジオの魅力や具体的な番組を紹介する「どーも、NHK」を総合テレビで3月14日10時38分～11時に放送する。