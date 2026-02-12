【ミスタードーナツ：ショコラフレンチシリーズ】 販売期間：2月18日～3月下旬（順次販売終了予定） 価格 ショコラフレンチ：テイクアウト183円、イートイン187円 エンゼルショコラ：テイクアウト194円、イートイン198円 ザクザクチョコクリームショコラ：テイクアウト205円、イートイン209円

ダスキンが運営するミスタードーナツは、55周年記念商品「ショコラフレンチシリーズ」を2月18日より期間限定で販売する。価格は183円より。

1983年に初登場し、その後2013年まで不定期で期間限定販売されていた「ショコラフレンチシリーズ」が約12年ぶりに復活。ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特徴で、今回は販売当時の人気商品だった「ショコラフレンチ」と「エンゼルショコラ」に加えて、新たにザクザク食感のチョコクリームをサンドした「ザクザクチョコクリームショコラ」の全3種がラインナップされる。

販売期間は3月下旬までで、順次販売終了予定。一部ショップを除くミスタードーナツ全店で販売される。

ショコラフレンチ（テイクアウト183円、イートイン187円）

エンゼルショコラ（テイクアウト194円、イートイン198円）

ザクザクチョコクリームショコラ（テイクアウト205円、イートイン209円）

